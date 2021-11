Bagnaia, feliz de ganar con el casco en homenaje a Rossi

Cheste.- Todos los pilotos del VR46 Academy utilizaron este domingo en el Gran Premio de Valencia un casco inspirado en alguna de las decoraciones utilizadas por Valentino Rossi en los años en los que se proclamó campeón del mundo.

Pecco Bagnaia, su alumno más aventajado y, de alguna manera, quien recoge el testigo del #46 en la máxima categoría, escogió el de 2004, el año en que Valentino, tras dejar Honda, se proclamó campeón con Yamaha por primera vez.

“Lo más importante era celebrar lo mejor posible la despedida de Valentino y con el casco que llevaba quería ganar. En 2004, cuando debutó con Yamaha, no lo tuvo nada fácil y esa para mí es la historia más difícil para él y es la forma en la que quería celebrar su última carrera. Quería celebrar la victoria con él en la vuelta de honor, han sido muchas emociones”, explicó Pecco al final de la carrera.

“Cuando comencé a pensar qué podía hacer para homenajear a Vale, para sorprenderle, le di muchas vueltas, quería hacer un casco especial, pensaba en su historia y sus cascos pasados, y el del 2004 era uno de mis favoritos, quería hacerlo y al final decidí utilizarlo. Vale es un amigo y un hermano mayor, nos ha ayudado mucho y todo lo que ha hecho y está haciendo por nosotros es muy grande. Para mí es un gran día haberle podido ofrecer esta victoria con su casco”, añadió el italiano.

Para el subcampeón del mundo correr con el casco de Valentino y tener que hacerlo bien no supuso ninguna presión extra.

“Honestamente no, era una presión positiva, no me estaba jugando nada, así que me limité a hacer mi carrera, hacer lo que estaba haciendo siempre en los últimos fines de semana y estoy feliz de haber ganado con este casco”.

Bagnaia logró su cuarta victoria de la temporada en una carrera que no comenzó muy bien, pero que acabó dominando con claridad.

“No sé por qué en las dos últimas carreras he comenzado muy mal. Hoy llegué cuarto después de la primera curva. No sé por qué me cuesta tanto, quizás tengo que trabajar más en las salidas. Pero sabía que a nivel de ritmo era muy competitivo, pude adelantar a Miller, que cometió un pequeño error en la última curva, que igual que la curva 2 estaba muy complicada hoy”, dijo.

“Siguiendo a Jorge (Martín) vi que mi ritmo era un poco mejor y cuando noté que Joan Mir reducía la diferencia conmigo decidí pasar a Jorge y tirar fuerte para conseguir la victoria. Estoy muy contento porque en un circuito donde nunca hemos ido bien en el pasado, hemos logrado dar un gran paso. Significa mucho para mí ganar aquí”, aseguró.

Bagnaia ha completado una segunda mitad de temporada sensacional, con cuatro triunfos y seis poles, pero no pudo dar caza al campeón Fabio Quartararo. De cara al año próximo, sin embargo, se espera al de Ducati en la lucha por el título.

“Espero que sí cambien las expectativas para el año que viene. Ahora ya sabemos que podemos ganar, la moto es parecida a la del año pasado. Lo que ha cambiado más es que una moto a la que le costaba girar, ahora lo hace bien y es muy competitiva. Creo que todos los pilotos que usan la Ducati son muy buenos y formamos un gran equipo”.

Bagnaia abrió en la meta un triplete de Ducati, por delante de Miller, tercero, y el debutante Martín, que completó una carrera fantástica.

“¿Rookie? Jorge ha hecho un gran trabajo, mucho más que eso. Comenzar con un podio en la segunda carrera del año y una victoria en Austria tras una lesión, ha hecho una gran temporada, se tiene que sentir satisfecho, hoy ha hecho una gran carrera. Nuestra moto no es la más fácil para un debutante y ha aprendido muy rápido. A mí me costó mucho más tiempo en aprender, para mí este es el primer año que me siento tan bien y él lo ha logrado en su primer año. También Bastianini y Marini han hecho una gran labor como debutantes, han trabajado muy bien y todos los pilotos de Ducati son muy rápidos y competitivos”, otorgó.

El próximo jueves, en los test, Ducati pondrá en pista la moto de 2022. Es difícil pensar que pueda ser mejor y que cualquier cambio no sea para empeorar lo que funciona perfecto.

“Espero que la moto del próximo año sea aún mejor que esta, que ya es perfecta en este momento, y esto es algo en lo que tiene que pensar Ducati, en mejorar desde el punto en el que estamos. Creo que quizá no tiene que cambiar muchas cosas, pero estoy seguro que si Gigi (Dall’Igna) decide hacer un cambio será para mejorar, así que no me asusta la moto nueva que vamos a probar el jueves. Confío plenamente en los ingenieros de la casa”.

Mir, que llegó a ser segundo en carrera y al final terminó cuarto, aseguró sentirse en shock por la superioridad de las Ducati, que las veía inalcanzables.

“A mí me ha sorprendido haber sido tan rápidos, la verdad es que con respecto a la primera carrera del año pasado era distinto, aquella fue en condiciones mixtas, no se pueden comparar, se tiene que comparar con la segunda, en la que el ritmo era más o menos el mismo. Las condiciones hoy fueron mejores. Creo que el ritmo de Jack este año ha sido parecido al de la segunda carrera del año pasado. Hemos sido capaces de gestionar el gas, teníamos problemas con el consumo de goma en el flanco izquierdo y he querido gestionarlo para mantener la constancia. Lo hemos conseguido, en la segunda parte de la temporada, hemos mejorado mucho en ese aspecto”, cerró el italiano.