Bagnaia se siente "preparado" para darle pelea a Quartararo

El joven corredor de Ducati acumula esta temporada tres podios, en Qatar (3º), Portimao y Jerez (2º), además de un cuarto puesto en Le Mans y su peor resultado del año, la sexta plaza de Doha. Gracias a esa consistencia, Pecco Bagnaia es segundo de la general, a solo un punto de Fabio Quartararo, que este domingo saldrá desde la pole buscando su tercera victoria del año.

Mientras, Bagnaia persigue todavía su primer triunfo en MotoGP, un objetivo realista para él este domingo, y que de lograrlo le devolvería a lo más alto de la general.

“Hemos trabajado mucho el fin de semana con goma usada, desde la primera sesión, y me encuentro muy bien”, expuso el corredor de Turín.

“Mugello es un circuito que me gusta, donde la Ducati va muy bien. En el FP4 hemos dado un paso adelante más y nos ha dado la segunda posición por detrás de Quartararo”, añadió.

Pese a que, sobre el papel, Quartararo parece tener una ligera ventaja tras conseguir la pole, la realidad es otra en opinión de Pecco.

“Pienso que con neumáticos usados somos más rápidos que Fabio. Seguramente él al principio de la carrera será muy rápido, pero a medida que vayan pasando las vueltas podremos ser más consistentes. Fabio será el más duro de batir en la carrera, pero estamos preparados”, advirtió.

Durante la Q2 Pecco no pudo cerrar una vuelta rápida limpia, pese a que saldrá segundo, y se quejó del tráfico.

“Ha sido muy extraña la clasificación. He mirado un momento atrás y había seis pilotos y eso es la mitad de los que hay en la Q2, son muchos. No quería ayudarles porque soy siempre el que tira de los demás. Ya en la primera salida ayudé a Aleix (Espargaró)”, dijo.

“Después que hacer tantas sesiones trabajando, solo buscas un rebufo en la recta, pero no lo he encontrado. Al final he hecho la vuelta solo. He conseguido un buen tiempo, no al nivel de Fabio, pero eso ahora en la Q2 pasa mucho. Haces las vueltas así, estás al límite y es muy fácil caerte, cometer un error o que te cojan. Esto no es Moto3, somos personas adultas y si estamos en MotoGP es porque deberíamos saber que no debemos hacer eso”, se quejó en referencia a los pilotos que siguen la rueda en la clasificación, como pasó en la Q1 con Maverick Viñales y Marc Márquez.

Las fotos de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

