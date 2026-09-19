Pedro Acosta asume la culpa de la caída en la sprint de Austria: "La cagué"

Pedro Acosta ha asumido toda la responsabilidad por la caída que le privó de una victoria segura en la carrera sprint de MotoGP de Austria el sábado.

El piloto de KTM tenía una cómoda ventaja cuando entró en la chicana de las curvas 2/2A a una velocidad imposiblemente alta con tres vueltas restantes en la carrera, lo que provocó la caída.

Lee también: MotoGP Martín se recupera y gana la sprint de MotoGP en Austria tras sorprendente caída de Acosta

Tras retirarse de la carrera, el piloto de 22 años explicó que había estado consultando información en su panel y, como resultado, se pasó su punto de frenada.

"Estaba pilotando con muy buenas sensaciones, el ritmo era muy bueno", dijo Acosta, sobre quien KTM deposita grandes esperanzas en su cita de casa este fin de semana. "Solo estaba mirando las vueltas que quedaban en el panel, para ver cómo iba [en términos de combustible]. La cagué, eso es todo.

"Perdí mi punto de frenada. Era el momento equivocado para comprobar lo que quería comprobar. Tres vueltas para el final, tres segundos de ventaja.

"Sí, fue un desastre por mi parte."

Acosta añadió que intentar gestionar su ventaja con un enfoque conservador había sido un factor contribuyente.

"Además, ese fue el momento en que aflojé un poco para no asumir ningún riesgo... Perdí un poco la concentración por esto. Mañana, si estoy en el mismo lugar, seguro que no aflojaré."

Cuando se le preguntó qué podría cambiar en su enfoque para el Gran Premio de Austria del domingo, el español respondió: "Cero. Quiero decir, no tengo nada que perder. Además, [en este momento] estoy mostrando más velocidad, con resultados buenos más constantes. Así que, mañana, es el mismo enfoque."

Acosta sigue buscando una victoria esquiva en un gran premio mientras se agota el tiempo de su carrera con KTM. Deja el fabricante austriaco por el equipo oficial Ducati al final de esta temporada.

Lee también: MotoGP Por qué la ventaja de KTM en el Red Bull Ring parece especialmente potente en 2026