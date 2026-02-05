Ir al contenido principal

MotoGP Test oficial de Sepang

Pedro Acosta: "Aún somos más lentos que Ducati"

Pedro Acosta acabó el tercer día del test de Sepang con el octavo mejor tiempo y algunas dudas, que lo llevan a ponerse un seis raspado mientras sigue viendo que las Ducati están lejos.

Oriol Puigdemont
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Sepang (Enviado Especial).- El piloto de KTM tiene ya decidido y cerrado su futuro en 2027, pero este año que justo empieza no va a ser de transición para un Pedro Acosta que busca con rabia su primera victoria en MotoGP, después de quedarse a las puertas las dos pasada temporadas.

Acosta paró el crono en la sesión de la mañana en un 1.57.253 que le dejaba octavo en la hoja de tiempos combinada del último día, pero que no era mejor que su propio tiempo del miércoles por la mañana (1.57.116), por más que el marciano buscó el ritmo de carrera en un simulacro, completando 26 giros.

"Creo que puedo estar alrededor de los cinco primeros", respecto a ese ritmo de carrera, valoraba Acosta al final del día. "La vuelta rápida no era mi objetivo. Pero las sensaciones son buenas en el vuelta a vuelta", abundaba el aún corredor de KTM.

Otros muchos pilotos completaron la distancia de carrera para simular sus prestaciones en ritmo, con Alex Márquez y Pecco Bagnaia, ambos con la Ducati GP26, muy fuertes.

Foto de: Icon Sportswire via Getty Images

"En esa simulación de carrera pasaron un par de cosas que no esperaba en la moto", expuso Acosta para que se entienda la diferencia con las Ducati, aunque el joven corredor de 21 años es consciente de que "aún somos más lentos que Ducati".

Con poco menos de un mes por delante para el primer gran premio del año, y con un test oficial los días 21 y 22 de febrero en Buriram, todavía, Acosta no quiere que le invada el desánimo.

"De todas formas, el objetivo aquí era conocer las piezas que llevaremos a Tailandia".

Por último, el murciano no quiso entrar en detalles de qué problemas tuvo durante la tanda largas de vueltas con la KTM.

"Mi simulación fue con el mejor paquete del que disponemos. No quise caerme, quise rodar constante sin errores", aclaró antes de poner una nota tras los tres días de test en Sepang: "Me daría un seis sobre diez".

