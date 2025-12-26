Pedro Acosta: Olvidarme del campeonato transformó mi rendimiento en MotoGP

Pedro Acosta cree que abandonar sus ambiciones por el título al inicio de la temporada fue clave para darle la vuelta a su campaña 2025 de MotoGP y convertirse en un habitual aspirante al podio.

Aunque Acosta tuvo un comienzo lento en su segunda temporada en MotoGP, lastrado por una moto poco desarrollada y por los problemas financieros de KTM, sus resultados mejoraron de forma constante a medida que avanzó el año.

Después de entrar por primera vez en el top cinco en el Gran Premio de Francia, consiguió un tercer puesto en el Gran Premio de la República Checa, antes de encadenar una racha increíble tras el parón veraniego, coincidiendo con la introducción de un nuevo paquete aerodinámico en la RC16.

Esa mejora de rendimiento también se vio favorecida por un cambio de mentalidad, con Acosta mostrando una mayor madurez fuera de la pista y reduciendo el número de caídas que habían interrumpido su campaña de debut.

Aunque se quedó sin esa ansiada primera victoria, Acosta terminó el año en una sólida cuarta posición en el campeonato, superando a Francesco Bagnaia, de Ducati, gracias a un séptimo podio en sprint de 2025 en el final de temporada en Valencia.

Si bien el español reconoció que la RC16 se volvió ligeramente más rápida a lo largo del año, insistió en que gran parte de su progreso a mitad de temporada se debió más a una mejora en su fortaleza mental que a grandes avances técnicos.

"Para ser sincero, la moto no mejoró mucho porque no cambiamos demasiadas cosas", dijo en Valencia.

"El carenado ayudó, el basculante ayudó un poco, pero vimos que todavía tenemos muchos problemas, que el consumo de neumáticos es alto y que es bastante difícil ser competitivos al inicio de la carrera porque no tenemos agarre.

"Por eso, es cierto que en el momento en que empiezo a olvidarme del sueño del campeonato, empiezo simplemente a intentar sacar el 100% de mi paquete.

"Un día era un top cinco, otro día me costaba un poco más, y luego hubo otros días en los que pude luchar por el podio como mínimo en las carreras sprint. Quizá mi mente es lo que más creció.

"Es cierto que también me sentía mejor con la moto. Pero no tuvimos muchos cambios, como cambios mecánicos. Es bastante difícil decir que la moto mejoró tanto.

"Desde que me operaron del síndrome compartimental en el brazo después del test de Jerez, encontramos algunas cosas diferentes, pero la moto no era tan distinta."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Javier Soriano - AFP - Getty Images

Después de las primeras 11 rondas de la temporada, Acosta ocupaba una lejana novena posición en el campeonato con 99 puntos. Sin embargo, logró sumar 208 puntos en la segunda mitad del año, convirtiéndose en uno de los pilotos más consistentes de la parrilla.

El piloto de 21 años reiteró que tuvo que reajustar sus objetivos a lo largo de la temporada, admitiendo que KTM todavía está por detrás de Ducati y Aprilia en el orden jerárquico.

"La primera parte de la temporada fue para olvidar", lamentó. "Estábamos sufriendo mucho sin entender realmente por qué. Y luego, después de quizá aclarar la mente, tal vez cambiar un poco el objetivo y ver que teníamos que encontrar algo más de consistencia para convertirnos en un mejor piloto, los resultados mejoraron. Quizá estábamos encontrando algo extra.

"También hubo algunos altibajos después del parón de verano, pero fuimos mucho más consistentes dentro del top cinco o quizá en el podio. Tenemos que estar contentos en una cosa.

"Aun así, durante la temporada nos faltó mucho para ser tan competitivos como Aprilia, que mejoró tanto, y Ducati sigue siendo el principal fabricante."