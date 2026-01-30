Pedro Acosta pasará a Ducati como compañero de Marc Márquez en el MotoGP 2027

Con Fabio Quartararo rumbo a Honda y Jorge Martín camino de Yamaha, Ducati es el equipo de MotoGP que menos se ha estresado, seguramente por la tranquilidad que han transmitido en todo momento las declaraciones de Marc Márquez, que ha dejado claro que su intención es la de quedarse en la escudería con la que ha podido volver a ser campeón.

Con el contrato de prolongación entre el campeón y la casa de Borgo Panigale pendiente de los últimos flecos, en las últimas semanas se han acumulado las señales apuntando hacia Pedro Acosta, como más que probable compañero de Márquez a partir de 2027. El diario AS ya da por hecha la salida del murciano de KTM y su desembarco en Ducati, donde, junto al #93, está llamado a formar la pareja más temible imaginable.

Motorsport.com entiende que el acuerdo entre el bicampeón del mundo de Moto3 (2021) y Moto2 (2023) y el fabricante de las motos rojas está sellado, a la espera de que se terminen de pulir las últimas cláusulas del de Márquez, para comenzar la pertinente serie de anuncios, que deberían precipitarse antes de la primera cita del campeonato, a principios de marzo.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

Motorsport.com ha podido saber que los representantes de Pecco Bagnaia ya llevan tiempo moviéndose para encontrarle acomodo al italiano. El sentido común hace que uno se lo pueda imaginar subido a casi cualquier moto. Un movimiento lógico sería que lo hiciera a una de las Desmosedici de VR46, para no cambiar de marca. Aunque tampoco es descabellado que forme pareja con Martín, en Yamaha, o incluso que Honda intente configurar una dupla de prestigio con él y Quartararo. Hasta Aprilia, podría plantearse hacerle una oferta para acompañar a Marco Bezzecchi, uno de sus mejores amigos del paddock.

La maniobra de Ducati con Acosta puede interpretarse como muy agresiva, sobre todo por aquello de no haberle dado a Bagnaia ni siquiera la posibilidad de probar que su bajón del año pasado fue solo un accidente.

Maniobra de prevención de daños

Sin embargo, Motorsport.com interpreta que detrás de esta ofensiva se esconde una estrategia de prevención de posibles daños. Las prisas del mercado, sumadas a las exigencias de Márquez con el nuevo contrato, forzaron a los ejecutivos de la compañía de Bolonia a mover ficha para asegurarse la contratación de una primera espada.

Con Acosta, además, se aseguran un relevo de garantías para el día en que el catalán decida retirarse o volver a cambiar de aires. Por si todo lo anterior fuera poco, los deseos del #37 de recalar en Ducati han hecho que sus demandas, seguramente no sean tan altas como podrían ser en caso de negociar con otra marca más necesitada.

El año pasado, el todavía corredor de KTM ya tanteó la posibilidad de renunciar al último año de contrato firmado con la firma de Mattighofen, para recalar este 2026 en VR46, que le abría los brazos como sustituto de Franco Morbidelli. Sin embargo, los responsables del constructor austríaco ni siquiera quisieron sentarse a negociar una posible salida.

Durante todo este tiempo, Pit Beirer, el director deportivo de KTM, ha tratado de convencer al español para que no descartara la renovación. El puesto de Acosta en el equipo oficial de las motos naranjas está llamado a ocuparlo Maverick Viñales, mientras que todavía no parece definido quién se haría con la segunda unidad, que actualmente conduce Brad Binder.