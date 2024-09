Acosta: "Era la carrera que estábamos buscando"

La mejor carrera de Pedro Acosta desde que compite en la categoría de las motos pesadas fue la que mereció una celebración más tibia, menos efusiva por parte del piloto de GasGas, consciente en el momento en que se formó el podio de que estaba siendo investigado por un supuesto incumplimiento del reglamento, lo que le podía hacer perder varias posiciones.

Acosta terminó el segundo, a menos de dos segundos de Jorge Martín, el ganador, y pudo haberlo hecho más cerca de su compatriota de no haberse visto embotellado detrás de Enea Bastianini en los primeros compases de la prueba. Al establecerse en la segunda plaza, su desventaja respecto del corredor de Pramac nunca fue mayor a un segundo y medio, y en según qué momentos quedó reducida a las décimas. Sin embargo, el murciano se centró en cruzar la meta, habida cuenta de que llevaba dos domingos consecutivos, ambos en Misano, sin poder hacerlo.

El cuarto podio del corredor de Mazarrón en MotoGP no fue completo si tenemos en cuenta que no lo celebró porque en aquel momento, el del Prosecco, los comisarios estaban analizando un posible incumplimiento del reglamento, en lo relativo a la presión de los neumáticos. Un extremo que no se confirmó, que le habría hecho caer de la segunda a la novena posición -aunque habría sido octava si se hubiera sancionado también a Brad Binder-, y que permitió que Acosta celebrara la machada en la sala de prensa en vez de hacerlo subido al cajón.

Tras la carrera, desde el Panel de Comisarios explicaron qué sucedió exactamente con Acosta: "El director técnico avisó durante la carrera de que se estaba investigando la presión del neumático delantero de Acosta. Tras completar las comprobaciones técnicas posteriores a la carrera, la presión era correcta al principio de la prueba, y se demostró que la pérdida de presión durante la carrera se debía a fugas en la llanta. El Director Técnico, junto con el proveedor oficial de neumáticos, determinó que no se había producido ninguna infracción del reglamento, de acuerdo con el artículo 2.4.4.9.1 del reglamento técnico".

"Creo que era la carrera que estábamos buscando. Tenía que acabarla. Están trayendo muchas cosas de Mattighofen que están funcionando. Nos faltó espabilarnos un poco más, porque la vuelta y media que me quedé detrás de Bastianini me penalizó", resumió Acosta, que reconoció haber pensado en ir a por el triunfo en algún momento de la prueba: "En la carrera soñé con la victoria, pero ahora hay que buscar la consistencia en el podio. No podía caerme".

Esta segunda plaza permite que el #31 supere a Brad Binder en la tabla de puntos –le saca ocho puntos al surafricano– y se coloque (quinto) como el mejor clasificado de entre el elenco de corredores del Pierer Mobility Group. "Hay muchos puntos en juego y estamos haciendo carreras buenas, pero hay que intentar estar arriba en esa clasificación interna de KTM, porque creo que pronto llegará algo", añadió el de GasGas, antes de lanzar un mensaje con vistas al futuro, veremos si cercano o algo más lejano. "Ya dije que KTM antes o después sería la pesadilla de las marcas en MotoGP. Tenemos décimas escondidas en distintos los bolsillos, ahora falta encontrar en qué bolsillos están. Hoy abrimos el bolsillo adecuado", finalizó Acosta.