MotoGP GP de Valencia

Pedro Acosta, sobre despedirse de KTM con podio: "No había mejor manera de terminar"

Acosta también admitió que estaba contento de dejar que Marquez se quedara con el segundo puesto en su carrera de despedida

Richard Asher

Publicado: 29 nov 2026, 18:42

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La larga carrera de Pedro Acosta con KTM llegó a su fin en el Gran Premio de Valencia del domingo, y el español se despidió por todo lo alto con un podio que 24 horas antes parecía improbable.

El murciano había sufrido en la clasificación, donde solo fue el 10.º más rápido, así como en el sprint del sábado, que terminó séptimo. Pero su rendimiento dio un salto el domingo, cuando terminó la carrera muy cerca del segundo clasificado, Marc Márquez.

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"Creo que no había una mejor manera de terminar esta historia con KTM", dijo Acosta en la rueda de prensa posterior a la carrera.

Tras tres años intensos con KTM en la categoría reina, Acosta logró darle una victoria en el Gran Premio de Austria en septiembre.

"Al final, sufrimos juntos, ganamos mucho juntos y perdimos mucho juntos. Creo que se lo merecen.

"Además, estaba hablando con Pit [Beirer, director de motorsport de KTM] antes del warm-up, y le dije: 'OK, intentaré darte el mejor espectáculo que pueda, ¿sabes? ¡Es lo mínimo que puedo prometer!'

"Y al final, acabar en el podio el último día vestido con estos colores es bastante especial para ellos, se lo merecen. Pero también es bastante importante para mí."

Preguntado por cuál había sido el avance técnico entre el sábado y el domingo, Acosta respondió: "Simplemente pusimos la presión correcta en el neumático delantero, ¡por fin!"

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Aunque Acosta cruzó la meta apenas un par de décimas de segundo por detrás de Márquez, admitió que no iba a intentar aguarle la fiesta a la leyenda que se retira.

"Es verdad que tenía esta última oportunidad si hubiera empezado a celebrar un poco antes", dijo Acosta, que está a punto de pasar a la Ducati oficial que deja Marc. "Pero, al final, hoy es el día de Marc. Creo que se merece esta segunda posición para terminar su día de la mejor manera posible.

"Incluso si hubiera empezado a celebrar pronto, no iba a adelantarlo porque, como he dicho, merecía tener su último día en el campeonato. Fue la primera vez en mi vida que no estaba compitiendo en una última vuelta."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acosta, sin embargo, estaba bien situado para ser el primero de los compañeros de parrilla de Marc en felicitarlo en la vuelta de desaceleración.

El tercer puesto en Valencia aseguró cómodamente a Acosta la cuarta posición en el campeonato de pilotos, con Ai Ogura cerrando la temporada a nueve puntos.

KTM tenía asegurado desde hacía tiempo el tercer puesto en el campeonato de constructores. Aprilia se aseguró la victoria en esa contienda en Valencia, con Ducati obligada a conformarse con el segundo lugar.

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