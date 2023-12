Acosta cree "estúpido" verlo como candidato al título en MotoGP 2024

El español de 19 años ha generado una increíble expectativa en el paddock de los grandes premios desde su debut en Moto3 en 2021, cuando logró su primera victoria en apenas su segunda carrera y habiendo salido desde el pitlane, antes de ganar el título.

Tras su segundo año en Moto2 con el equipo Ajo, respaldado por KTM, Acosta ganó el campeonato a falta de dos pruebas, pero ya se había asegurado su debut en MotoGP con el equipo Tech3 para 2024.

Muchos han establecido comparaciones entre él y Marc Márquez, y la de Acosta está llamada a ser una de las temporadas de novatos más esperadas de la historia de MotoGP.

Al quedar a sólo 1,2 segundos de la cabeza en su primer test oficial con la KTM de GasGas en Valencia la semana pasada, Acosta restó importancia a las sugerencias de que puede ser un aspirante al título desde el principio.

"Espero que no demasiadas", bromeó cuando se le preguntó cuántas temporadas le llevaría luchar por el campeonato de MotoGP.

"No, al final, no vamos a hablar del campeonato porque es estúpido después de un día de test para esto.

"No sé, es verdad que no voy a hablar de mí, voy a hablar de la moto. Va a ser muy competitiva. No sé el año que viene, no sé el siguiente".

Foto: GasGas Factory Racing Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

"Pero va a ser muy pronto. La moto, no te puedes imaginar cuánta gente está trabajando en esto. La moto va a ser tan rápida tan pronto".

Acosta asegura que KTM no le ha puesto ninguna presión sobre los hombros de cara a su debut en MotoGP y elogió el apoyo de la marca austriaca.

"En el box y también en la marca, nadie me ha comparado con nadie", añadió.

"Estoy muy contento por esto, porque también es bastante difícil para todos cuando se tienen expectativas sobre un tipo y estas cosas".

"Pero, tengo que decir que todos en el box y alrededor del Pierer Mobility Group, me dan su 100% en mí sin pensar en los resultados.

"Esto es muy importante. Mi jefe de equipo Paul (Trevathan) está aquí desde que empezó el proyecto con Pol (Espargaró)".

"Lo que siempre me ha dicho antes de salir es 'si quieres cambiar algo, dímelo, estoy a tu disposición'".

"Y yo le digo 'no, estoy a tu disposición'. Sabe cómo ayudarme a entender cómo pilotar y conoce perfectamente las primeras herramientas que necesitas para preparar la moto para esto".

"Estoy feliz de estar en este grupo de gente. Son increíbles y están muy abiertos a ayudarme a llegar para esto".