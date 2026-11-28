MotoGP GP de Valencia

Pedro Acosta explica sus dificultades en el sprint de Valencia tras un resultado decepcionante

Mientras Bastianini demostró que KTM tenía el ritmo para terminar en el podio, Acosta, el piloto líder de la fábrica, solo pudo sumar tres puntos

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Publicado: 28 nov 2026, 17:54

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Pedro Acosta, piloto de KTM, culpó a la falta de agarre delantero y a una presión excesiva de los neumáticos tras un sprint final complicado de la temporada 2026 de MotoGP en Valencia.

Acosta tuvo una jornada difícil el sábado en el Circuit Ricardo Tormo, al clasificar en una distante 10.ª posición en la parrilla antes de rescatar el séptimo puesto en el sprint.

El resultado fue particularmente decepcionante teniendo en cuenta que el piloto de Tech3 Enea Bastianini terminó como el mejor piloto no Aprilia en tercera posición, mientras que Brad Binder y Pol Espargaró también sumaron puntos, lo que resaltó lo competitivo que fue el RC16 en Valencia.

Acosta dijo que sufrió con el comportamiento de su neumático delantero Michelin en Valencia, lo que lo dejó con falta de agarre en la clasificación.

Sus problemas se vieron luego agravados por KTM al fijar la presión del neumático demasiado alta, probablemente para combatir el problema mencionado, dejándolo a más de cinco segundos de su compañero de estructura en Tech3, Bastianini.

Consultado sobre qué había salido mal en la clasificación, Acosta dijo: "Sin agarre en los neumáticos. Tuve una sensación realmente mala con el neumático delantero durante todo el fin de semana.

"Noto una gran diferencia entre un neumático y otro. Tenemos que mejorar algo, porque no es normal que un neumático tenga a menudo más tracción.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es mejor con un neumático que tiene diez vueltas que con uno nuevo. Es así".

Acosta también explicó cómo las altas presiones de los neumáticos lo afectaron en el sprint, especialmente porque pasó gran parte de la carrera en medio del pelotón.

"Estábamos intentando elegir la presión perfecta [para la clasificación] y la carrera también fue así. Presión delantera demasiado alta…", lamentó.

"Estaba empujando muy fuerte, y con diez tipos delante de mí… bueno, fue así.

"Se bloqueaba yendo recto, llega un punto en el que te tiras a la curva y simplemente no puedes girar, no puedes girar, no puedes girar... Bueno, hice lo que pude. Ya no busco una explicación", concluyó.

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