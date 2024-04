Acosta admite que Jerez fue "un golpe de realidad para todos en KTM"

El fin de semana del Gran Premio de España no fue el esperado para Pedro Acosta, que tras los podios de Portimao y Austin, tuvo que conformarse con subir a la tarima el sábado en la sprint, terminando la carrera del domingo décimo, su posición más retrasada de la temporada, seguramente condicionado por una fuerte caída por la mañana en el warm up.

Si para el corredor de GasGas no fue lo esperado, para sus compañeros KTM las cosas aún fueron peor, sobre todo si lo ponemos en contraste con la temporada pasada en este mismo escenario.

El lunes, en el test celebrado en Jerez, Acosta sufrió una nueva caída que trastocó su programa de pruebas con un nuevo paquete aerodinámico que pudo probar durante menos vueltas de las previstas. KTM llevó a Jerez dos carenados y dos frontales, uno lo montó Brad Binder y el otro Acosta, pero la caída destrozó las piezas.

"No estaba en los planes (sufrir la caída), no ha sido nada positivo. Ahí ha sido cuando nuestro día se ha torcido. Nos ha descuadrado los planes y hemos tenido que esperar hasta el final del día para probar los carenados, porque solo había dos, y un frontal. El que estaba bien lo llevaba Brad y el otro no estaba. Así que hemos tenido que esperar todo el día hasta que lo hemos podido montar a última hora, desequilibrando por completo el plan de trabajo", explicó el murciano al final del día.

"La idea era hacer una o dos salidas y, en la tercera montar los carenados nuevos y rodar gran parte del día con ellos, para al final trabajar en el setting de la moto para mí. Al no tener el carenado, he dedicado más tiempo a lo segundo que a lo primero. Así que habríamos usado más la mañana para probar estas piezas que las condiciones eran mejores, sin tanto viento. Pero el test nos ha servido para entender la dirección en la que va la moto".

KTM llegó con demasiadas expectativas a Jerez

En 2023, Binder ganó la sprint e hizo segundo en la carrera de Jerez; Jack Miller hizo sendos podios (3º); y Dani Pedrosa acabó 7º y 6º, respectivamente como wildcard. Eso elevó las expectativas de KTM de cara a esta temporada, en la que el sudafricano acabó 6º la carrera, Acosta 10º y el resto se cayeron. El doble podio en la sprint del murciano (2º) y Pedrosa (3º) fue todo el botín.

"En general, hablo de la fábrica, no de mí solo, creo que vinimos con demasiadas expectativas de que iba a irnos muy bien aquí. Y hay que entender que no solo nosotros mejoramos, que las otras marcas también lo hacen. Creo que este exceso de expectativa nos va a venir bien para, este año, tomarnos con más calma las carreras que el año pasado nos fueron bien y ver qué pasa desde el inicio. Todos vinimos con demasiada ilusión", dijo antes de hacer un matiz, ya que el de GasGas también se vio condicionado por una discreta posición en parrilla (10º).

"No diría que fue un fin de semana negativo. Si yo hubiera podido acabar la vuelta de la clasificación (y salir más adelante), la carrera hubiera sido muy diferente".

Unas expectativas en clave interna de KTM, no las externas, que han sido potentes, como el reiterado pronóstico de Jorge Lorenzo, apostando a que Acosta iba a ganar en Jerez.

"Las expectativas de la gente me dan igual, hace tiempo que he dejado de escuchar el ruido de fuera y las palabras de gente como Lorenzo, que entiende de motos, evidentemente, pero aquí nadie sabe lo que va pasar hasta que cruzas la meta. Incluso puedes liderar todas las vueltas de una carrera y caerte o que te adelanten en la última curva, así que los pronósticos de poco sirven. Eso me da igual. Hablo de las expectativas de la marca, los resultados del año pasado fueron los de un fin de semana que nunca se había visto en KTM y eso nos llevó, a todos, a imaginar un gran premio de expectativas demasiado altas".

"Creo que este golpe de realidad en la marca nos va a permitir asentar los pies en el suelo de cara, por ejemplo, al fin de semana de Misano, donde el año pasado Binder y Pedrosa fueron muy bien y este año iremos más tranquilos".

Un fin de semana de lecciones aprendidas para Acosta

Aunque las cosas no salieron como quería el chico del Puerto de Mazarrón, sí le sirvió el fin de semana para sacar algunas lecciones.

"Diría que fue un fin de semana de aprender muchas cosas. Éramos competitivos hasta la Q2 del sábado, en la sprint fuimos competitivos porque el ritmo era bueno, quitando el que se cayera mucha gente, porque aún si hubiera terminado quinto (lo hizo segundo), el ritmo era muy bueno. La cosa ya se complicó mucho con la caída del warm up que nos obligó a salir a carrera con una moto que no habíamos utilizado en todo el fin de semana, todo con muchas prisas".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Con 19 años y una cabeza extraordinariamente bien amueblada, Acosta tiene claro que de los errores se aprende.

"Hemos aprendido que es mejor acabar una vuelta en la clasificación, aunque en lugar de un cuarto puesto, acabes sexto, antes de jugarte una caída y salir muy atrás. Y hemos aprendido que tenemos que tomarnos con un poco más de calma los warmup del domingo por la mañana, no es lo mejor pegarte un palo así antes de la carrera".

El domingo, Acosta dijo que se aprende más peleando detrás que con una carrera delante y todo bonito, como en Austin.

"Evidentemente la mejor manera y la más efectiva para aprender es estar luchando con los mejores, y esos normalmente están delante. Pero a veces también de cosas no tan buenas sacas lecciones. Hay que saber apretar en los momentos indicados y cuando te la puedes jugar y cuando no. La caída hubiera llegado tarde o temprano, porque había salvado muchas desde Qatar, pero ahora ya sabemos que a veces hay que calmarse un poco".

También le recordaron al de GasGas las palabras de Miller, que dijo: "No hay nada como pilotar detrás de Pedro".

"No pienso en esas cosas, este fin de semana tenía cosas más importantes en las que pensar. Es bonito que digan cosas así, pero sobre todo lo que más me gusta es ver como todos los pilotos de KTM estamos empujando hacia un mismo objetivo común. Está siendo muy bueno para que suba el nivel y el potencial de la marca y que, poco a poco, todas las motos del grupo estén delante", concluyó Acosta, un rookie que asombra por su pilotaje y, sobre todo, por su discurso.