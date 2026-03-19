Pedro Acosta: "No debería estar liderando el campeonato de MotoGP"
Acosta le baja el tono a su liderato temprano antes de la segunda fecha de la temporada en Brasil.
La estrella de KTM, Pedro Acosta, dice que mantener su liderazgo temprano en la clasificación de MotoGP no es su prioridad, ya que sigue enfocado en minimizar errores en su tercera temporada en la categoría reina.
Acosta tuvo el mejor fin de semana de su carrera en MotoGP en el Gran Premio de Tailandia, logrando su primera victoria en una sprint antes de terminar segundo detrás del Aprilia de Marco Bezzecchi en la carrera principal.
Al sumar 32 puntos en la fecha de Buriram, superó con comodidad a su rival más cercano, Bezzecchi, quien se cayó en la sprint, convirtiéndose en el primer piloto de KTM en la historia en liderar el campeonato.
Sin embargo, tras no haber sufrido ni una sola caída desde el inicio de los tests de pretemporada en febrero, el español insiste en que su enfoque sigue estando en evitar los errores que lo perjudicaron en sus dos primeras temporadas en el campeonato.
Consultado sobre lo que significaba liderar la clasificación antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, dijo: “Está bueno, pero al final sé que quizá no es mi lugar estar ahí.
“Te podés imaginar que es súper lindo verte en lo más alto del campeonato de MotoGP, pero no es nuestro objetivo ahora.
“Tengo que seguir trabajando como lo estoy haciendo. Estuve muy contento con la carrera que hicimos en Tailandia porque no cometí errores como los que normalmente hacía el año pasado. Pero tenemos que seguir trabajando así.
“Sabemos que no deberíamos estar liderando el campeonato. Tenemos que seguir con nuestro objetivo de estar siempre entre los cinco primeros”.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
KTM realizó una importante revisión de la RC16 durante el receso invernal, con Brad Binder respaldando el trabajo de su compañero Acosta al terminar séptimo en Buriram, y el piloto de Tech3 Enea Bastianini también sumando puntos.
Estos resultados colocan al equipo oficial de KTM en lo más alto del campeonato de equipos, mientras que la marca austríaca está empatada con Aprilia en la tabla de constructores.
Esto marca un fuerte contraste con 2025, cuando KTM comenzó la temporada en desventaja después de que problemas financieros afectaran el desarrollo de la moto.
Consultado sobre si la mejora en los resultados se debía a su propio progreso o a los cambios realizados por KTM, Acosta respondió: “En esta etapa del año, quizá ambas cosas, porque en un momento de la primera parte de la temporada pasada estaba enojado todo el día y era bastante negativo.
“Al final, está claro que ahora somos capaces de cuidar más los neumáticos durante la carrera, y ese es el primer paso para ser competitivos. Después de eso, la moto se está volviendo más fácil [de manejar], y el equipo también está trabajando más rápido. Desde Mattighofen también empujaron a fondo durante todo el invierno.
“Quizá también la situación general de la marca es bastante mejor. Creo que es una combinación de muchas cosas.”
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