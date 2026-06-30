Pedro Acosta fue operado con éxito de la muñeca
La pequeña operación a la que se sometió Pedro Acosta en la muñeca derecha salió bien, indica KTM, que espera verlo de nuevo en pista desde el próximo Gran Premio.
Pedro Acosta se sometió este martes a una pequeña intervención quirúrgica en la muñeca derecha, para tratar un síndrome del túnel carpiano.
Este problema, que el español reveló padecer desde el año pasado, resultó ser un obstáculo en Assen, el domingo, donde lo llevó al abandono. La compresión de un nervio a la altura de la muñeca se volvía tan incapacitante que explicó que ya no sentía la maneta de freno en la mano.
Así fue como la operación inicialmente prevista para el parón veraniego finalmente se adelantó. Debe permitir aliviar al piloto de dolores y de una pérdida de sensibilidad que sufría en tres dedos de la mano derecha.
KTM indicó este martes que la intervención se desarrolló correctamente. El buen resultado de la operación y una recuperación estimada rápida deberían permitir a Acosta no perderse el próximo Gran Premio.
"Pedro Acosta se sometió esta mañana con éxito a una intervención quirúrgica menor en la muñeca derecha para tratar un síndrome del túnel carpiano. Debería regresar en el Gran Premio de Alemania, sujeto a una evaluación médica prevista para la próxima semana", informó el equipo.
El GP de Alemania, previsto del 10 al 12 de julio, marcará el ecuador de la temporada y el inicio de un parón veraniego de cuatro semanas. Pedro Acosta ocupa en este momento la séptima plaza del campeonato, superado por cinco puntos por Raúl Fernández tras su abandono, el domingo.
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