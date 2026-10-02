Acosta disfruta de una "sensación bastante similar" a la de la pole de MotoGP en Motegi de 2024

Pedro Acosta tiene esa sensación de confianza que ya le es familiar a bordo de su KTM RC16 de la , y espera revalidar su histórica victoria con otra en el Gran Premio de Japón de este fin de semana.

El piloto de 22 años, que por fin logró su primera victoria en un Gran Premio en la última carrera de Austria, afirma que el viernes en Motegi le recordó al fin de semana japonés de 2024, cuando consiguió su primera pole position.

En aquella ocasión, el entonces novato en MotoGP no pudo sacar partido de sus poles y sufrió caídas tanto en la carrera sprint como en la del domingo. Esta vez, sin embargo, un Acosta mucho más maduro ha tenido un buen comienzo de fin de semana con el segundo mejor tiempo del viernes, y ha afirmado que esa sensación le ha traído recuerdos de hace dos años.

"Es una sensación bastante similar a la de 2024 y mucho mejor que en 2025, así que estoy contento", declaró al término de la jornada, dando a entender que podría volver a aspirar a la pole position.

Motegi es un circuito que, en general, se considera adecuado para la KTM. El año 2025 también supuso una actuación razonablemente buena para Acosta, tal y como señaló al comparar la moto actual con la que pilotó en esta prueba hace 12 meses. Cree que una diferencia clave en esta edición será que el desgaste de los neumáticos no será el factor determinante que fue la última vez que vino a Japón.

"Quiero decir, quizá la mayor diferencia sea que han repavimentado todo el circuito y que los compuestos de los neumáticos también son diferentes", explicó el español. "Pero es cierto que, en cuanto a la gestión de los neumáticos, si tenemos en cuenta toda la temporada, lo hemos hecho mucho mejor que la anterior".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Y, al fin y al cabo, la temporada pasada fui bastante competitivo, ya que me clasifiqué cuarto. El viernes también fui segundo. Conseguí un podio en la carrera corta, pero para ello tuve que esforzarme mucho por hacer durar los neumáticos. Parece que esta vez la situación no es la misma que el año pasado".

Cuando se le preguntó si podría repetir la victoria en Austria, el piloto de la , Acosta, se mostró discretamente confiado.

"¡Cruza los dedos por mí, ya sabes!", dijo. "Al fin y al cabo, estamos haciendo un buen trabajo. Parece que hemos encontrado una buena moto base para el inicio del fin de semana y ahora solo hay que pulir los detalles. Sí, estoy bastante contento con cómo está trabajando el equipo".