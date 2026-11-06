MotoGP GP de Qatar

Pedro Acosta, sobre su sorprendentemente mal viernes en Qatar: "No puede ir peor que esto"

El español quedó fuera del top 10 por apenas tercera vez esta temporada

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 6 nov 2026, 18:41

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El piloto oficial de KTM Pedro Acosta considera que solo queda mejorar después de quedar sorpresivamente fuera del pase directo a la Q2 el viernes del Gran Premio de Qatar.

El español sufrió por falta de velocidad con el neumático trasero blando y simplemente no pudo encontrar su ritmo habitual, al terminar la sesión de Práctica del viernes por la noche en la 14ª posición.

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Fue apenas la tercera ocasión esta temporada en la que el talismán de KTM no pudo asegurarse un boleto directo a la Q2. Las otras dos llegaron mucho antes en el año, en los Grandes Premios de Italia y España.

En ambas carreras, al menos pudo recuperarse lo suficiente el sábado para llegar a la Q2 a través de la Q1. Eso puede ser lo que le dio al murciano la esperanza de que las cosas mejoren mañana.

"Lo primero mañana será intentar darle la vuelta a la situación", comentó en su encuentro con los medios españoles. "Porque no puede ir peor que hoy".

Acosta explicó que solo tuvo problemas con el neumático blando utilizado para marcar tiempos rápidos. Había estado dentro del top cinco al inicio de la sesión y también durante la Práctica Libre 1, ambos períodos en los que la parrilla practicaba mayormente con medios.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ya esperaba antes de venir aquí que iba a ser muy difícil. Pero, de todos modos, ocurrió algo extraño porque estaba mostrando un buen ritmo con el trasero medio, y luego con el blando nuevo, para el ataque al tiempo, fue completamente un desastre.

"Creo que tenemos que revisar, porque, como dije, fui rápido con el medio y realmente lento con el blando.

"Me faltaba mucho agarre. Y el rendimiento de frenada con el neumático trasero también fue realmente muy bajo. Incluso comparado con un trasero medio que tenía 10, 11, 12 vueltas, fue bastante extraño con un blando nuevo".

Acosta no quiso entrar en detalles sobre el problema que lo hizo salirse de la pista durante la primera sesión del día, y lo calificó como un "problema electrónico".

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