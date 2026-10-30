MotoGP GP de Malasia
Pedro Acosta fue rápido pero con “sensaciones terribles” en la práctica de Malasia
A pesar de haber quedado por detrás únicamente de los hermanos Márquez y de Ai Ogura, de Aprilia, en la práctica, Pedro Acosta hizo una valoración negativa del primer día en Malasia
Rachit Thukral
Publicado: 30 oct 2026, 13:26
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Pedro Acosta admitió que se sintió "terrible" sobre la KTM RC16 en la práctica del Gran Premio de Malasia pese a marcar el cuarto mejor tiempo del día.
El fabricante austríaco tuvo un sólido inicio del fin de semana en Sepang, con Acosta, Enea Bastianini y Maverick Viñales terminando todos dentro del top 10 para asegurarse el pase directo a la Q2.
El piloto oficial Acosta fue el mejor del trío en la cuarta posición, quedando a solo tres décimas del ritmo absoluto marcado por el líder del campeonato de Ducati, Marc Márquez.
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Sin embargo, el español obtuvo poca satisfacción de los resultados y apuntó a una falta de respuesta de la moto que lo dejó sufriendo en las frenadas.
"Es cierto que no estamos lejos de Marc, pero no sé por qué no tengo sensaciones en la parte delantera de la moto", dijo. "Estaba intentando mucho girar y hacer bien los puntos de frenada. Solo tenemos que revisar porque el tiempo de vuelta no fue tan malo, pero la sensación fue terrible".
Añadió: "No estamos lejos. Especialmente en [términos de] ritmo, estamos mejor de lo esperado. Cuando no tengo que sobreexigir para los ataques de tiempo, la moto funciona un poco mejor. Pero mañana será un día para intentar encontrar sensaciones y no muchos tiempos de vuelta".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aunque Acosta ha sido normalmente el único piloto capaz de estar cerca de la cabeza este año, con solo Bastianini entrando ocasionalmente en el top 10, tendrá datos más representativos disponibles en Sepang con Viñales terminando octavo en la práctica.
"Estoy contento por KTM de que Maverick y Enea hayan dado un paso realmente bueno, especialmente Maverick", dijo Acosta. "Venía sufriendo desde su lesión, fue realmente rápido incluso estando solo. Es bastante interesante ver sus datos esta tarde.
"Pero no se trata de la posición; se trata de la sensación. Hay que encontrar algo, especialmente para los puntos de frenada, porque estoy perdiendo demasiado".
Acosta ha sufrido inicios lentos en algunos otros fines de semana de carrera este año, para luego dar un gran paso durante la noche y reencontrar las sensaciones que faltaban sobre la moto.
Preguntado sobre si podía esperar un cambio similar, el piloto de 22 años dijo: "Sé que Malasia no es una pista fácil para mí, normalmente necesito un poco de tiempo para entrar en ritmo, ya era más rápido que mi tiempo de vuelta del año pasado en clasificación.
"Estoy tranquilo de que no fui lento con las malas sensaciones. Ahora se trata de encontrar sensaciones y encontrar consistencia durante las vueltas".
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