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La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati

Acosta no tendrá la oportunidad de medirse con el 10 veces campeón en Ducati

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Publicado: 27 nov 2026, 19:07

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Pedro Acosta es uno de los grandes perjudicados ante el inmimente retiro de Marc Márquez, anunciado por el flamante campeón del mundo por décima vez de manera inesperada el viernes en el Gran Premio de Valencia de MotoGP.

Acosta había dicho en repetidas ocasiones que quería compartir garaje con Márquez en Ducati, que esa era una de sus mayores motivaciones para cambiar desde KTM la próxima temporada y que sería el mayor desafío de su carrera hasta ahora.

Pero aunque el español dará el salto al box del equipo oficial Ducati para el test del próximo martes, su compatriota Márquez no estará allí como esperaba.

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Al final de un viernes que dejó conmocionado al paddock de MotoGP, Acosta habló con los medios –incluido Motorsport.com– sobre lo que significaba para él el retiro del múltiple campeón.

"Al final, Marc está, en este momento de su carrera, en la cima del deporte. A nivel mundial, [lo] puedes comparar con leyendas como Michael Jordan, como Rafa Nadal y muchos que no voy a mencionar ahora", dijo Acosta.

"Está en la posición privilegiada de poder decir y hacer más o menos lo que quiera. Y entiendo totalmente la decisión que tomó.

"Ya sufrió bastante, 10 títulos no es ninguna broma y entiendo que quiera tener un retiro como corresponde y relajarse un poco, ¿sabes?"

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Consultado en su encuentro con los medios españoles sobre si el retiro de Márquez abre ahora una ventana de oportunidad para que la próxima generación de pilotos pelee por el título, sugirió que los grandes cambios que llegarán a MotoGP en 2027 serán un factor igual de importante.

"La ventana estaba abierta con o sin Marc. Ahora será igual: sacas a uno y pones a otro", señaló.

"Creo que todo será un poco una lotería, con el nuevo reglamento, el [nuevo formato de fin de semana] y la nueva estructura organizativa”.

Acosta no dio ninguna pista sobre quién cree que podría ser su nuevo compañero de garaje: "Ese es su problema [de Ducati]. Yo estoy tranquilo con eso hasta el lunes”.

Y cuando le preguntaron de nuevo si era un golpe para él, a nivel personal, no poder formar equipo con Márquez, respondió: "Márquez no era la razón principal por la que quería ir a Ducati, porque la razón principal era tener una moto y un equipo competitivos, para intentar probar un poco la pelea por el título.

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"Pero, por supuesto, era un sueño y un objetivo compartir garaje con Marc. Así que no cambia nada para mí; tendré a otra persona a mi lado, pero tendré que construir mi carrera en Ducati un poco más desde cero”.

Cuando le preguntaron si ahora asumiría el papel de piloto líder, Acosta respondió: "Lo dudo. No sé a quién pondrán a mi lado, pero primero necesito concentrarme en mi propia situación cuando llegue, y después pensar en la acción en pista.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"¿Buscarme un nuevo rival? Durante muchos años, mi rival he sido yo mismo, porque he cometido mis propios errores. Ya tengo bastante trabajo intentando mantener bajo control al Pedro que llevo dentro”.

En cuanto al primer día de su último fin de semana con KTM, Acosta no se mostró especialmente optimista después de marcar el quinto mejor tiempo en la práctica. Hizo referencia al hecho de que la parrilla había encontrado un ritmo de récord desde el inicio del fin de semana, diciendo que unas condiciones tan rápidas normalmente no eran una buena señal para el fabricante austríaco.

"Al final siento que estamos sufriendo, pero es normal que suframos si ya el viernes estamos rodando en los mismos tiempos de vuelta que el año pasado", dijo en su conferencia en inglés. "Pero, de todos modos, más o menos me siento bien por estar dentro de este top cinco. Como dije, igualmente, mañana la clasificación será realmente importante."

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