La calificación que se pone Pedro Acosta tras la primera mitad de MotoGP 2026

Pedro Acosta cree que sus actuaciones personales en la primera mitad de la temporada 2026 de MotoGP merecen una calificación de 7/10.

A pesar del impresionante ascenso de Aprilia y la recuperación de Ducati en los últimos meses, Acosta se ha mantenido firme a bordo de la KTM, logrando una victoria sprint y tres podios dominicales en las primeras 11 rondas.

Esta racha de resultados lo ha situado séptimo en la clasificación de cara al parón veraniego, a solo 60 puntos de la Aprilia oficial del líder del campeonato, Jorge Martín.

Aunque admitió que tres abandonos por problemas técnicos y cuestiones de condición física afectaron a su valoración final, dijo que está satisfecho con cómo le ha ido sobre la moto en lo que va de año.

"Es la primera vez que pondré un número alto. Diría siete por mi rendimiento", dijo Acosta cuando se le pidió que resumiera la primera parte de la temporada.

"Si tomas una imagen general de lo que ocurrió durante todas las primeras vueltas [de cada carrera], diría un cuatro. Estábamos teniendo muchos problemas técnicos. Perdí puntos en Barcelona, perdí puntos en Brno, perdí puntos en Assen.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

"Por esto, quizá deberíamos estar más adelante, pero es lo que hay. Aparte de eso, cinco-seis [por los resultados generales]. Sí, cinco."

Tras alcanzar la mayoría de edad en 2025, Acosta ha seguido madurando tanto dentro como fuera de la pista esta temporada.

Aunque Enea Bastianini, de Tech3, lo ha desafiado ocasionalmente dentro de las filas de KTM, sigue siendo la referencia dentro de la marca de Mattighofen, sumando casi tantos puntos como Bastianini, Brad Binder y Maverick Viñales juntos.

Preguntado sobre si se ve luchando por el título en la segunda mitad del año, Acosta esquivó la pregunta y dijo: "No estuve cometiendo muchos errores en esta primera parte de la temporada si la comparas con el año pasado.

"Veamos si en este parón veraniego podemos entender por qué estábamos teniendo estos problemas técnicos y comprender qué tenemos que solucionar."

La temporada 2026 será la última de Acosta en KTM, tras haber llegado a un acuerdo para unirse a Marc Márquez en Ducati el próximo año con la esperanza de conseguir una moto más competitiva.

Watch: 'Inside' Ducati de la World Ducati Week 2026