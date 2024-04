Pedrosa no ve "imposible" una victoria de Acosta en Jerez

La aparición de Dani Pedrosa este fin de semana como invitado en el Gran Premio de España es uno de los grandes incentivos del fin de semana, tanto que las expectativas en torno al ahora piloto de prueba de KTM son elevadas, incluso hay quien cree que podría estar en la lucha por la victoria pese a llevar retirado desde 2018.

"Respecto a vuestras expectativas o las de los aficionados no puedo hablar. En cuanto a nuestra aproximación a cómo venimos al fin de semana es el mismo que el año pasado: Intentar disfrutar lo máximo, sacar todas las conclusiones que podamos de lo que probemos y verificar todo lo que ya hemos ido probando en formato carrera. Cosas que si van bien el lunes podrían probar en el test los pilotos de fábrica. Por lo tanto son cosas que podrían ser una ayuda, eso es idéntico a lo del año pasado, en cuanto a las expectativas externas no puedo hablar".

Como piloto de pruebas y desarrollo de KTM, y siendo un experto del trazado de Jerez, donde hace tres semanas hizo un test de dos días, la presencia de Dani podría ser una ayuda para los pilotos de la marca.

"No es la idea, sí se puede ayudar después de los entrenamientos comparando la telemetría, pero en pista, entre lo rápido que va todo, los neumáticos, la clasificación, intentar pasar a la Q2, etcétera, no da mucho tiempo para ayudar", señaló.

Dani dispondrá de un prototipo diferente al del resto de pilotos de la marca, probando cosas para 2025.

"Vamos como cuando vinimos aquí el año pasado, probando cosas diferentes de la moto que se pueden ver a simple vista y otras que no, lo interesante es que el año pasado hicimos un buen trabajo y eso nos ha permitido adelantar los tiempos".

Incluso se habla ya del motor de 2025.

"Nuestro motor no es exacto al que llevan los otros pilotos de KTM, pero muy parecido, hay pequeñas diferencias. Lo que no sé es si ese motor lo podrían llevar los otros durante la temporada. El plan es que si va bien lo prueben el lunes en el test", añadió.



No ve imposible que gane Acosta



Uno de los platos fuertes del fin de semana será ver a Dani, de 38 años, y Acosta, de 19, juntos en pista con la misma moto.

"Siento curiosidad, en los test de Sepang intentamos buscar un momento de rodar juntos, pero él tuvo un problema con la moto y no pudimos, no pude verle, él me siguió un par de vueltas pero luego cuando iba a seguirle yo tuvo el problema. A ver si aquí podemos coincidir en algún momento. Espero que me de un poco de rueda aquí (risas)".

Nadie descarta ya, visto lo visto, que Acosta pueda ganar este fin de semana, incluso Jorge Lorenzo hizo esa predicción.

"No sabría contestar esta pregunta, pero por la progresión que estamos viendo sería posible, imposible no es", subrayó.

Sobre qué se podía ver diferente en la telemetría de Acosta, Dani tiró balones fuera.

"No he mirado su telemetría pero he oído que frena muy bien", aseguró.

Las grandes actuaciones de Acosta contrastan con las dificultades de Binder, el cabeza de cartel de KTM.

"No creo que Brad esté en dificultades, creo que está contento con la moto, no conozco los detalles de por qué en alguna carrera ha fallado, como en Portugal que se cayó en la sprint, o Austin que no pasó a la Q2, no se los motivos, pero no importa. En algunos momentos no te cuadra el circuito o los settings de la moto, en ese aspecto Pedro está dando una gran motivación a todos los pilotos y creo que Brad aquí irá bien".