Pedrosa: Márquez afronta una decisión difícil respecto a Honda

Solo las Ducati en manos de los tres pilotos que luchan por el campeonato del mundo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, fueron capaces de superar este domingo en la carrera grand prix del Misano a Dani Pedrosa, el piloto español que cumple 38 años a final de mes y que lleva desde 2018 retirado.

Pedrosa acabó cuarto y buscó con ganas el podio, del que ya se había quedado muy cerca el sábado, en la sprint, pero en el MotoGP actual, con la aerodinámica y todos los dispositivos de altura "claramente es mucho más difícil adelantar ahora que antes", cuando él competía.

Tras el top 10 de Jerez (7º) a principio de temporada y después de esta nueva aparición, Pedrosa ya no tiene previsto correr más este año y, de momento, no tiene previsiones para el futuro de volver a hacer un wildcard, y volvió a insistir de que no tiene ninguna intención de volver.

"Es bonito volver y competir y rendir bien, pero no es algo que echo mucho de menos. No sabría ponerme una nota a mi mismo, pero estoy bastante contento con el rendimiento. Al equipo si le pongo una nota muy alta, han trabajado bien y sin errores", explicó.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La sensación de la carrera ha sido mayor este domingo, al final he pensado que esto era una carrera, la sprint es importante y da puntos, pero la carrera de verdad es la del domingo, ha sido esa mi sensación. Además, estaba bastante más nervioso hoy que ayer, desde la mañana ya lo estaba notando. Me he divertido mucho, nunca antes un cuarto puesto me había sentado tan bien", admitió.

Y volvió a agradecer los halagos y las peticiones de que vuelva a la competición.

"No me planteo en ningún momento volver. Además, ya veis el problema que tenemos, hay más pilotos que motos, no vamos a liarla más".

"Me he divertido mucho, pero cada cosa tiene su época y yo ya tuve la mía. Cada vez más, ahora disfruto las motos desde fuera".

Sobre volver a quedarse a las puertas del podio, Dani admitió que intentó lograrlo.

"Ayer vi que tenía más ritmo que Pecco y pensé que quizá si hacia una buena salida podía optar al podio, pero me ha costado y aunque tenia más ventaja sobre Pecco no he podido".

Curiosamente, Dani se fue con una advertencia por superar el límite de la presión, segundo piloto que le sucede tras Maverick Viñales en Barcelona.

"He tenido muchos problemas con la presión demasiado baja, seguramente el equipo esperaba que rodara más tiempo detrás de otra moto, como ayer, y he rodado mucho en solitario, por eso no ha subido tanto, seguramente los cálculos estaban hecho para otro tipo de carrera", zanjó el tema.

Pedrosa se retiró en 2018 siendo compañero de Marc Márquez en Honda, en plena cresta de la ola del de Cervera. Ahora, con la marca alada tocando fondo, le preguntaron a Dani que, si fuera Marc, qué haría en la actual situación, en la que Márquez sigue valorando si cumplir el contrato con Honda o romperlo e irse a otro equipo.

"Es muy difícil dar una respuesta, primero porque no soy Marc. Pero también hay una historia, con el equipo, con Repsol. Tampoco sé las cosas cómo han ido en los últimos años para que estén en la situación en la que están. Eso solo lo sabe él. Es una decisión muy difícil contando con que tiene 30 años. No sé decir qué haría yo, porque no soy él, pero supongo que encontrará la manera de poner su futuro en la línea que toca".

Y Alberto Puig, ex manager de Pedrosa y el jefe del equipo Honda cuando Dani tuvo que irse, aseguró que no entendía porque se había retirado tan pronto.

"No lo he escuchado. Las cosas van como van y para mi está bien todo como está", zanjó el vallesano.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images