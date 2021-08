Pedrosa: Seguro que algunos preguntaron por qué regresé a competir

Spielberg.- Aunque las cámaras de televisión no lo captaron, el accidente que sufrió Pedrosa a su paso por la tercera curva del Red Bull Ring, en la tercera vuelta de la carrera, podría haber terminado en tragedia si Lorenzo Savadori hubiera impactado contra el menudo cuerpo del piloto en vez de contra el depósito de su KTM.

Pedrosa giró en el punto más peligroso del circuito, tumbó la moto y al tratar de levantarla se le cerró la dirección; tal vez porque la goma delantera todavía no estuviera lista para soportar tanta presión. De cualquier forma, la RC16 trompeó y dejó al español sentado en el asfalto, en la situación potencialmente más peligrosa que existe en las carreras de motos.

Por suerte, los corredores que circulaban por detrás de él pudieron sortearle y él salir ileso, todo un triunfo si tenemos en cuenta lo que podía haber pasado.

Con la moto chamuscada, Pedrosa pudo volver al taller, donde sus mecánicos pudieron poner a punto el segundo prototipo para que él se reincorporara en la segunda arrancada. Al completar las 27 vueltas, el catalán terminó el décimo, a 19 segundos del ganador (Jorge Martín), beneficiado por la penalización impuesta a Pecco Bagnaia, y muy contento con la competitividad demostrada dos años y medio después de haberse retirado.

“Me asusté, porque nunca vi una situación así en toda mi carrera. Ver pasar todas las motos fue un shock”, resumió el de Castellar del Vallès (Barcelona). “Justo después pensé en mi familia y la gente de casa, que seguro que pensaron: ¿quién le mandaría volver a correr?”, relató el tricampeón del mundo, que, a pesar del susto, en ningún momento pensó en no unirse a la reanudación: “En el box me preguntaron si quería salir, y yo les dije que sí, que me lo tomaría con calma, pero que sí”.

Tomando como referencia el tiempo que llevaba sin disputar un gran premio, la competitividad que existe ahora mismo en la categoría de las motos pesadas y su falta de rodaje, su paso por este Gran Premio de Estiria no puede calificarse de una forma que no sea excelente.

Pedrosa dijo el sábado que ya tenía lo que había motivado este wild card, y este domingo insinuó que no será fácil volver a verle correr a corto plazo. “No creo que podamos mejorar nada desde ahora hasta la próxima fecha en la que podríamos llevar a cabo otro wild card”, argumentó el #26, que no quiso autoevaluarse, sino que prefiere que lo haga la compañía para la que trabaja: “Yo estoy contento, pero prefiero que la nota la ponga la marca para la que he hecho el trabajo”.

