Pedrosa sospecha de un truco de Ducati con la rueda trasera

Con la misma naturalidad que se sube a una MotoGP cinco años después de haberse retirado y es capaz de luchar por estar en el podio como wild card de KTM en el Gran Premio de San Marino, Dani Pedrosa asume su papel de comentarista televisivo, una suerte en la que debuta este año con un éxito casi tan grande como el que tiene sobre el asfalto.

El menudo corredor de Sabadell da tanta información que es difícil de 'seguirle la rueda’, pero este viernes, durante la práctica de MotoGP del Gran Premio de la India, dijo algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo viniendo de quien viene, seguramente el piloto con más tacto y finura a la hora de detectar cambios en una moto.

En un momento dado, con Pecco Bagnaia en imagen, Pedrosa ha reclamado la atención del espectador señalando una especie de rebote de la rueda trasera de la Desmosedici GP23 del campeón del mundo.

"Ese rebote que tiene la Ducati en la rueda, no se si lo habéis podido ver, pero yo lo vi mucho cuando le seguí en Misano, eso es muy raro, esa rueda con el rebote así no es natural, ahí hay algún mecanismo, deben tener algo hecho que no lo tenemos del todo analizado, quizá es esa cosa que llevan atrás, en el colín (en referencia al enorme cajón que llevan las Ducati en la parte trasera), hace que la rueda, cuando tiende a levantarse, digamos que cuando va a hacer el pino la moto, pues hay algo que ayuda a que esa rueda mantenga el contacto con el suelo, porque hace un par de rebotes raro la moto, que no son naturales", fue la descripción del español, muy cercana a lo que sería un amortiguador de masa.

Jorge Martín, Pramac Racing, exagerando la frenada con su GP23 para ensayar las salidas en Buddh Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En Misano, tanto en la carrera del domingo como, sobre todo, en la sprint del sábado, Dani estuvo rodando todas las vueltas detrás de Bagnaia, al que intentó pasar sin éxito para acceder al podio, que en ambas pruebas cerró el italiano, sacando mucha información del funcionamiento de la moto italiana.

La primera vez que Ducati introdujo el sistema de regulación de altura en movimiento (no el de la salida), lo hizo durante el GP de Malasia de 2020, en la moto de Jack Miller, que entonces corría con Pramac.

El primero en darse cuenta de que algo estaba pasando con aquella moto fue Alex Rins, entonces en Suzuki. En aquel momento no le hicieron mucho caso al catalán, pero finalmente el sistema de regulación de altura de Ducati resultó ser real y, hasta cierto punto, decisivo en el devenir del MotoGP moderno.

Ver a los prototipos levantar el tren trasero varios centímetros, más de un palmo a veces, en algunas frenadas ha sido algo típico en los últimos tiempos, una situación que impide que la frenada sea estable. Quizá el gurú de la aerodinámica y los gadgets de la categoría, Gigi Dall’Igna, haya encontrado la solución.

De existir, si el sistema es mecánico y no tiene partes hidráulicas movidas por la electrónica no infligiría la normativa actual de MotoGP.

