Petrucci: "No es nuevo para mí luchar por la renovación"

En Mugello 2018, Ducati anunció el salto de Danilo Petrucci del equipo satélite al oficial para sustituir a Jorge Lorenzo en una maniobra de la que se ha escrito ríos de tinta por la precipitación y mal estilo utilizado por el fabricante italiano. Una operación con tan poco convencimiento que solo fue por un curso.

El pasado año, en San Marino, de nuevo se vieron maniobras extrañas por parte de Ducati, que intentó promover a Jack Miller del Pramac al box oficial pese a que en Sachsenring, unas semanas antes, se había renovado a Petrucci.

Al final todo quedo igual, en 2020 Ducati partirá con la misma pareja de pilotos en el equipo oficial, pero la pobre temporada de Petrucci apunta a que será la segunda y última en el box rojo.

Este jueves, en Bolonia, ‘Petrux’ dio sus impresiones sobre la temporada que arranca en la previa de la presentación de la Desmosedici 2020.

“Tengo un año más de experiencia, tal vez parezca poco, pero en realidad ya sé lo que me espera, así que es un gran paso adelante para mí. La temporada pasada quería mostrar mi potencial para el equipo y para todos los que habían confiado en mí. En la primera parte del año hice mucho, me exprimí al máximo y tal vez me cansé demasiado pronto. Lo entendí en retrospectiva, la diferencia la marcaron, de todos modos, algunos pequeños detalles juntos, pero no puedo decir que no lo intenté”, valoró el italiano.

Pese a ser su primer año en el equipo oficial, Petrucci lleva cinco años ya ligado a Ducati, los primeros cuatro como piloto satélite. Su compromiso es evidente con la casa de Bolonia, pese a las dudas.

“A veces el compromiso no fue suficiente, pero porque no sabía cómo reaccionar ante ciertas situaciones, que ahora están claras para mí. No me gustó cómo terminó el 2019, sumé muy pocos puntos en los últimos eventos y esto ha tenido un impacto negativo. Sin embargo, en términos de puntos y resultados, fue mi mejor año en MotoGP y el objetivo para 2020 es mejorar aún más ese aspecto. No hay más que hacerlo lo mejor posible sin arrepentirme. Tengo las cartas para hacerlo y sé lo que tengo en la manos”, añadió.

Pese a que Petrucci sabe que Ducati, una vez renovado, intentó maniobrar para cambiarle por Miller, quiere olvidar ese capítulo y centrarse en su trabajo.

“Estamos todos en el mismo barco en términos de contratos, por lo que este aspecto también se sentirá en la mente de los pilotos para hacerse oír en las carreras. Desde este punto de vista, no es nada nuevo para mí; he estado luchando durante dos años para ganarme la renovación , así que hay más serenidad y confianza, ya que también sé cómo trabajar en un equipo oficial. Estoy listo para comenzar de nuevo, he descansado mucho y entrenado con más método, tengo otra gran oportunidad. No hay ninguna temporada más importante que otra, pero daré lo mejor de mí como siempre lo he hecho todos los años”.

Petrucci culminó una buena primera parte de la temporada ganando en Italia, única victoria de su vida. Pero desde ahí se fue para abajo, algo en lo que ha reflexionado.

“Durante el receso de invierno analicé lo que sucedió. Sé que di lo mejor de mí, pero de manera incorrecta, como las actitudes. A veces me sale resolver las dificultades por instinto y fuerza, no con criterio. El año más de experiencia me da la oportunidad de entender qué me faltó, quiero dar más precisamente sobre esto porque sé que puedo hacerlo. Me pongo a prueba y veo a dónde puedo llegar", explicó.

Según Petrucci, nada ha cambiado respecto al año pasado en la relación con Andrea Dovizioso.

“Con Dovi la relación es excelente, sigo viviendo en Forli y seguimos entrenando juntos. En las carreras nunca nos hemos guardado nada, notó mis dificultades al final de la temporada pasada, pero fue muy respetuoso y no interfirió, me dejó hacer. También porque probablemente no sabía exactamente dónde ayudarme. El clima entre nosotros es muy claro y seguiremos trabajando juntos en los test, ahora nos conocemos mejor. Luego, en la carreras, nadie no nos conoceremos y seguiremos luchando al máximo”, finalizó el de Terni.

