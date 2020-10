Petrucci: "Se demostró que puedo ganar carreras"

Petrucci logró la victoria este domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP, la segunda de su vida en la clase reina, algo que no lograba desde Italia, en junio de 2019. Entonces, el italiano justificó su salto al equipo oficial de la marca de Borgo Panigale, una confianza que, sin embargo, se fue minando con el paso de las carreras el pasado año, hasta perder la confianza de su equipo, según ha explicado este domingo en Le Mans.

“Al final, todos necesitamos mostrar lo que tenemos dentro y tener una buena actuación siempre. No resultó nada agradable perder mi puesto en el equipo antes de empezar la temporada. No me dio la motivación necesaria para encarar la temporada, me sentía que no estaba en la lista de candidatos a seguir en Ducati, ya lo sentía así al final del año pasado. Pero afortunadamente otras personas sí han confiado en mí. Tengo que dar las gracias a los que sí han confiado y hoy se ha demostrado que puedo ganar carreras de MotoGP”, dijo el corredor, que tiene ya firmado un contrato para correr con el Tech3 KTM en 2021.

Una situación de desconfianza que, sin duda, hace difícil mantener la motivación para llegar a la victoria.

“Mi historia con Ducati es muy extensa y he tenido que luchar mucho con muchos pilotos, con grandes nombres de MotoGP, para conseguir esta plaza. Quizá las personas de Ducati tenían otra idea y soy capaz de comprenderlo. Al final, mejor para todos, he sido capaz de volver a ganar otra vez y espero poder mantenerme en el podio y con buenas sensaciones hasta final de temporada”, añadió.

“Ha sido un periodo muy largo desde el final de la última temporada y el inicio de esta, resultó muy difícil. Pero después de Barcelona me sentía confiado y llegué aquí con la voluntad de cosechar un podio. No me esperaba la lluvia. Sabía que estaba para luchar por el podio en seco esta mañana, luego llovió y pensé que era lo mismo para todos, que debía ponerme delante y alejarme del lío”, relató el de Ducati.

“Ha sido un periodo largo de secano, pero estoy encantado de estar aquí de nuevo”, en referencia a la victoria.

“Este año está siendo muy alocado, no había empezado la temporada y ya había perdido mi asiento. Parecía que nadie confiaba en mí. Hubo movimientos en el mercado y otras personas sí confiaron. El nuevo neumático trasero me dio muchas dificultades, trabajamos con la electrónica y no era el camino. En Misano 2 y en Barcelona encontramos sensaciones con la moto y ya supe que tenía una gran oportunidad que he podido plasmar ahora. Ha sido mucho tiempo, pero me siento muy satisfecho de volver a ganar”.

Por último, Petrux explicó que la victoria obedece más a sus mejoras que al simple hecho de que fuera una carrera en mojado.

“En mojado tienen que ver más las sensaciones, pero no quiere decir que si vas mal en seco vas a ir mejor en mojado, porque en MotoGP todos los pilotos van rápido en cualquier condición. Tiene que ver más con la mejora que introduje en Barcelona. Eso me ha permitido clasificar bien el sábado y salir delante. La moto funciona ahora mejor y me gusta más”, concluyó Petrucci.

