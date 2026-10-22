MotoGP GP de Australia

Los pilotos de MotoGP lamentan la pérdida de Phillip Island: “Será muy triste”

Jack Miller, Pedro Acosta y Marc Márquez están entre quienes rinden homenaje a la sede del GP de Australia, que albergará su última carrera de MotoGP este fin de semana

Rachit Thukral

Publicado: 22 oct 2026, 10:10

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Los pilotos de MotoGP han expresado su decepción por la inminente salida de Phillip Island del campeonato, y muchos la describen como uno de sus escenarios favoritos del calendario.

El Gran Premio de Australia de este fin de semana marca la última visita de MotoGP a Phillip Island, con la categoría lista para trasladarse el próximo año a un renovado circuito urbano de Adelaide.

El circuito de 4,4 km ha demostrado ser extremadamente popular entre la parrilla, que quedó conquistada por su trazado de alta velocidad, sus frecuentes cambios de elevación y sus características de la vieja escuela.

El ambiente en el escenario ubicado al sur de Melbourne suma atractivo a la carrera, con su entorno costero y sus vistas panorámicas que lo convierten en una parada distintiva del calendario de MotoGP.

Como el único australiano en la parrilla, Jack Miller llenó de elogios al Circuito de Phillip Island y explicó qué hace que la pista sea tan especial para él.

"[Las emociones están] bastante altas", dijo. "Probablemente es una de las pistas más icónicas del calendario y produjo, podría decirse, algunas de las mejores carreras que hemos visto en MotoGP.

"Phillip Island es una pista en la que, si no tienes la moto funcionando de maravilla, todavía puedes recuperar algo de diferencia una vez que logras llevarla bien. Nuestra moto gira bastante bien. Así que, mientras podamos llevarla y hacer que gire bien, deberíamos tener una oportunidad.

"Este lugar es fenomenal, y sobre una MotoGP rodando aquí, es algo particular. Vas como bailando con la moto todo el tiempo, intentando manejar las sacudidas, el wheelie y la manera en que la moto lidia con el viento.

"Nunca puedes atacar por completo. Estás como jugando con la moto todo el tiempo, lo que hace que sea todavía más divertido pilotar.

"Pensé que, con toda la ironía del caso, íbamos a tener un clima fantástico durante todo el fin de semana después de lo que tuvimos los últimos dos años con algunas condiciones complicadas. Pero no parece que vaya a ser así. Phillip Island se está dando una despedida adecuada con unas condiciones que cambian todo el tiempo".

Pedro Acosta, de KTM, dijo que pone a Phillip Island a la altura de circuitos legendarios del motociclismo como Mugello, mientras se prepara para despedirse del escenario.

Consultado sobre cómo se sentirían los pilotos en su última visita a Melbourne, Acosta dijo: "Por un lado, será bonito para todos; y por el otro, será muy triste.

"Uno de los mejores ambientes de todo el calendario, los aficionados están muy cerca de nosotros. Además, la pista es una de esas pistas legendarias del campeonato, como Mugello, Jerez y otras.

"Será muy triste que el año que viene no vengamos aquí".

Phillip Island track details

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez, dos veces ganador del Gran Premio de Australia, describió a Phillip Island como una pista que impone respeto a los pilotos.

"Es una de mis favoritas y realmente la disfruto", dijo. "Pero es una pista muy rápida, muy estrecha, donde si te caes, estás en la grava en un instante.

"Es una de esas pistas por las que los pilotos tienen un respeto sano; es un poco como Países Bajos también: le tienes ese respeto.

"La sección final es la que realmente impresiona, especialmente en las primeras vueltas, y seguirá impresionando este año".

El rival de Márquez por el título, Jorge Martín, también destacó el atractivo de la experiencia más amplia de Phillip Island, donde los pilotos suelen alojarse en casas de vacaciones alquiladas en lugar de hoteles convencionales.

"Estoy seguro de que echaré de menos Phillip Island durante los próximos años. Quizás volvamos en el futuro, pero por el momento la voy a echar de menos", dijo.

"Primero que nada, la pista en sí. Es lindo rodar aquí. Es realmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es muy rápida. Necesitas poner mucha técnica para ser rápido aquí. Desde que llegué aquí en Moto3, siempre me encantó.

"Luego, el lugar. La vibra aquí es genial. Además, estás en una casa con toda esta vida silvestre donde puedes surfear y todo. Así que es un lugar lindo y siempre lo disfruté".

Aunque Phillip Island tiene un seguimiento de culto dentro del motociclismo, unas instalaciones envejecidas y opciones de alojamiento limitadas habían puesto en duda su futuro durante varios años.

Este año, el gobierno estatal de South Australia aseguró un nuevo acuerdo para sacar a MotoGP de Victoria, con el circuito urbano de Adelaide, que alguna vez albergó carreras de Fórmula 1, preparándose para recibir a la categoría reina el próximo año.

Aunque los pilotos de MotoGP han suavizado su postura sobre Adelaide después de que MotoGP disipara sus preocupaciones de seguridad con un video onboard generado por IA, admiten que extrañarán a la saliente Phillip Island.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Phillip Island siempre fue una carrera hermosa para el espectáculo, para la TV y para los aficionados", dijo Luca Marini.

"En algunos años, quizás fue la carrera más hermosa del año. 2018, 2017, no lo recuerdo bien, pero las carreras fueron increíbles, y también después.

"Siempre es el trofeo [de los ganadores]; es increíble. Es algo con lo que siempre sueño, pero desafortunadamente no estuve en el podio aquí, así que intentémoslo este año en mojado.

"Será otro trofeo increíble porque creo que sigue siendo una pieza con historia, con un estilo único que puedes encontrar. Solo puedes ganarlo aquí, y para los pilotos el trofeo siempre es importante".

Marco Bezzecchi agregó: "Normalmente, en pistas hermosas, siempre tienes carreras muy hermosas. Aquí las batallas siempre han sido increíbles.

"El año pasado, la carrera fue fantástica. También fue mi primer podio en MotoGP [en Phillip Island]. Así que fue bueno".

Phillip Island albergó por primera vez el GP de Australia en 1989 y se convirtió en una cita permanente del calendario en 1997, reemplazando a Eastern Creek. Este año marcará la 30ª y última carrera del campeonato mundial en la isla.

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