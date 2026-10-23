MotoGP GP de Australia
Pilotos de MotoGP reclaman garantías para disputar el GP de Qatar
Los pilotos de MotoGP se reunieron en Australia con los ejecutivos del campeonato, con la intención de que se les ofrezcan una serie de garantías para aceptar correr en Qatar, dentro de dos semanas.
Oriol Puigdemont
Publicado: 23 oct 2026, 13:58
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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El único triplete de esta temporada vino dado por el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, que inicialmente debía celebrarse en abril, y que fue aplazado hasta noviembre a raíz del conflicto bélico en el Medio Oriente que mantienen el frente entre Estados Unidos e Israel, con Irán. Si bien es cierto que el nivel de hostilidad ha bajado considerablemente desde esos primeros meses de guerra, la zona de los Emiratos todavía transita por un periodo de inestabilidad.
A pesar de ello, los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor del certamen, afirman que cuentan con garantías suficientes por parte del Gobierno de Qatar, para que el Gran Premio, previsto para el próximo 8 de noviembre, se lleve a cabo con total seguridad. De hecho, la Asociación de Equipos (IRTA) mandó una comunicación a principios de esta semana a todas las escuderías, en la que les ratificó la carrera se celebrará.
En Indonesia, hace dos semanas, varios pilotos dieron un paso al frente para mostrar sus reservas acerca de la intención de la organización de ir a correr a Losail. A través de un grupo de WhatsApp creado entre ellos desde hace ya años, los corredores dieron su opinión al respecto y llevaron a cabo una suerte de votación, en la que tres cuartos de la parrilla se mostró contraria al viaje.
Este jueves por la tarde, ya en Phillip Island, se encerraron en una oficina del circuito para abordar la cuestión, ellos solos, sin la presencia de ningún miembro de MGPSEG. En aquel encuentro, varios de los allí presentes propusieron pedirle a la organización una serie de garantías, por escrito, para así aceptar el desplazamiento.
Demandas como que se les asegure un plan de evacuación para todo el paddock en el caso de que sea necesario aplicarlo, que se asuman los costes del alojamiento si se cierra el espacio aéreo, y seguros de repatriación, en el supuesto de que el conflicto se recrudezca con la caravana allí. Todas esas peticiones se le trasladaron a Carlos Ezpeleta durante la reunión de la Comisión de Seguridad que tuvo lugar hoy viernes, a partir de las seis de la tarde, en las oficinas de MGPSEG en el trazado australiano.
Empujón a la asociación de pilotos
Los equipos trabajan desde hace semanas con la hipótesis de que el Gran Premio de Qatar se celebrará. Independientemente de eso, si hay algo que parece claro es que este episodio puede acabar convirtiéndose en el elemento que precipite que la recurrente asociación de pilotos empiece a operar.
De hecho, la constitución de la organización ya se hizo hace tres años, y hasta se designó a Sylvain Guintoli como portavoz, por más que el francés nunca llegara a ejercer. Esta vez, la trascendencia del asunto que hay encima de la mesa parece suficiente como para desencallar el nudo, y que la unión de corredores tenga fumata blanca.
"Creo que se han dado una serie de situaciones para que todos entendamos que [la asociación] es necesaria. Estamos concienciados y entendemos que es por nuestro bien. En 2023 hubo un amago de arranque, pero ahora todos hemos visto que lo necesitamos”, respondía Alex Márquez, este jueves, desde Phillip Island. "No será aquí, pero lo volveremos a hablar cuando regresemos a Europa", añadió el corredor de Gresini.
"La unidad de los pilotos es una cosa importante. Comenzamos a pensar en esta unión en 2023. Aunque después, por una cosa u otra, no lo concretamos. Ahora es el momento justo para retomarlo, y para que los pilotos tengamos más voz", coincidió Pecco Bagnaia.
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