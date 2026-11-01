MotoGP GP de Malasia

Los pilotos de MotoGP aumentan la presión en un último intento por evitar el Gran Premio de Qatar

Según ha podido saber Motorsport.com, la mayoría de pilotos de MotoGP mandó una carta al promotor del Mundial, en la que volvían a solicitar que sea el campeonato quien se comprometa a hacerse cargo de la cobertura exigida para viajar a Qatar.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 10:21

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La tensión entre el grueso de los corredores de MotoGP y la organización ha alcanzado niveles muy altos este final de semana en el paddock instalado en el Sepang International Circuit, ante un inminente desplazamiento a Qatar, donde el domingo que viene está programada la carrera que inicialmente debía celebrarse a mediados de abril, y que se aplazó a raíz de la guerra entre el frente que forman Estados Unidos e Israel, e Irán. A pesar de que la beligerancia del conflicto es menor a la de los primeros meses, la inestabilidad sigue latente en la zona, y la perspectiva de que los ataques cruzados puedan precipitarse en los próximos días no puede descartarse. Mucho menos cuando en uno de los rincones se encuentra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que este martes afronta los comicios de mitad de mandato.

ACTUALIZACIÓN:

Tras expresar su deseo de no ir a Losail, la mayoría de pilotos reforzaron su posición con un documento que hicieron llegar a MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el titular de los derechos de explotación del certamen, en el transcurso de la prueba anterior, en Australia, la semana pasada. Motorsport.com entiende que la notificación, respaldada y firmada por tres cuartos de la parrilla, constaba de cinco puntos a modo de garantía, que MGPSEG debía asumir para poder contar con ellos. Entre esos puntos destaca la creación de un plan de evacuación para todo el personal de paddock, así como seguros de vida, de repatriación y también médicos, que cubrirían cualquier eventualidad que pudiera darse si la crisis se recrudece. Motorsport.com ha podido saber que ese último aspecto es el que, en estos momentos, centra la disputa: mientras MGPSEG asegura que todo lo anterior está garantizado por el gobierno catarí, los corredores solicitan que sea la organización quien se haga responsable de ello.

Con las dos posturas enrocadas, los pilotos están resignados a tener que afrontar la carrera en Losail. Aunque, antes, hicieron un último intento de aumentar su presión. El viernes por la tarde se volvieron a encontrar, en una reunión que tuvo lugar en las oficinas del departamento de comunicación de Yamaha, y allí se comprometieron a redactar otra carta en la que ratificaban su punto de vista, y pedían a MGPSEG asumir el papel de garante, como condición para comprometerse a viajar a Doha. El escrito fue mandado a los representantes de MGPSEG y a los distintos equipos, y, en él, se añadió una hora límite: si a las cuatro de la tarde de este domingo no recibían la notificación de que era el certamen quien se hacía responsable de lo que pueda ocurrir en Qatar, su intención sigue siendo la de no acudir. Ya el domingo, los team managers se reunieron a las 11 de la mañana con Carmelo y Carlos Ezpeleta, CEO y director adjunto de MGPSEG, respectivamente.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En ese encuentro, el mensaje que se transmitió a las estructuras redundó en la obligación que tienen con el certamen. "Esta mañana, la dirección de MotoGP se reunió con los equipos para analizar la información más reciente y las garantías ofrecidas por el Estado de Qatar, el Circuito Internacional de Losail, las embajadas pertinentes y expertos independientes. Estas evaluaciones, tanto internas como externas, siguen sirviendo de base para nuestro proceso continuo de análisis de riesgos y toma de decisiones", se lee en la nota mandada por el Mundial, a la que ha tenido acceso Motorsport.com. En ella, los responsables insisten en que su plan de actuación depende del estado actual de las cosas. "Las decisiones de esta índole deben basarse en los datos más recientes, en el asesoramiento de fuentes oficiales y en una evaluación fundamentada, disponibles en el momento en que se adopten. Si dicha evaluación cambiara, actuaremos en consecuencia", se compromete la compañía.

De las veces que se han sentado los pilotos alrededor de una mesa se desprende que no están lo suficientemente unidos como para ganar el pulso que mantienen con los gestores del certamen. Al menos, hasta ahora. Motorsport.com interpreta que el grupo de cinco que en Australia se desmarcó de la opinión mayoritaria, contraria a ir a Qatar, ha quedado reducido a solo tres miembros en Malasia. Habrá que ver lo explícitos que son una vez termine el Gran Premio de Malasia, y si deciden hacer pública su postura, sea individual o colectiva, acerca de sus planes respecto de la próxima carrera.

En ese sentido, todos han sido advertidos de las consecuencias, económicas y deportivas, que podría tener su incomparecencia en Losail. A pesar de que el reglamento no contempla un caso así porque no ha habido ningún precedente, Motorsport.com entiende que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) cuenta con un marco que le permitiría implementar un castigo acorde. "Cualquier absencia injustificada puede estar sujeta a la acción de la FIM", responde un portavoz de MGPEG, a nuestra web. Eso abre por completo el abanico de posibles represalias, que en el ámbito deportivo pueden ir desde la pérdida de puntos, a la suspensión de alguno de los eventos restantes.

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