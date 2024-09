Los pilotos de MotoGP critican los "irrespetuosos" abucheos a Márquez en Misano

Marc Márquez fue recibido con abucheos por un pequeño sector del público cuando subió al podio de Misano hace dos semanas tras su segunda victoria consecutiva de 2024.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP no es popular entre algunos aficionados italianos debido a su explosiva rivalidad con Valentino Rossi a mediados y finales de la década de 2010, que vio a los dos pilotos enfrentarse tanto dentro como fuera de la pista.

Aunque Rossi se ha retirado desde entonces del motociclismo profesional y ha pasado a competir en GT3 con BMW, no es raro que el español reciba alguna muestra de odio en determinados circuitos del calendario.

Pecco Bagnaia, bicampeón mundial y piloto del equipo oficial Ducati, ha declarado que él también ha recibido muestras de odio por parte de los aficionados al expresar su desaprobación por lo sucedido en Misano.

"Como dijo Franky (Morbidelli) hace dos o tres semanas, los que odian siempre odiarán, así que creo que es una buena respuesta", dijo.

"Es realmente una falta de respeto porque creo que estamos dando el máximo en todo momento y es algo que no entiendo".

"He leído en alguna entrevista que sólo pasa en Italia, pero no es cierto porque también me pasó en Barcelona cuando gané".

Marc Márquez, Gresini Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Cuando estás ahí y sabes que estás dando el máximo y estás intentando ser cada vez mejor y sacar el mejor resultado posible y la gente que tienes delante te abuchea, es muy irrespetuoso".

"Pero, sinceramente, es algo que ocurre en todos los deportes. Podría ser mejor si en nuestro deporte fuera más limpio. Pero es difícil de parar".

Márquez dio crédito a Bagnaia, quien será su compañero de equipo en 2025, por intentar silenciar a los aficionados en el podio de Misano, al tiempo que añadió que los pilotos pueden hacer más para reducir el comportamiento inapropiado de los espectadores.

"Es algo que ha estado ahí", dijo.

"Es cierto que los aficionados tienen que seguir o apoyar a un piloto u otro, pero la forma de entender este deporte es que si sigues o apoyas a un piloto, el otro te da igual".

"Si no te importa el otro no es necesario abuchear".

"Pero al mismo tiempo quiero dar las gracias a Pecco porque no lo vi en el podio en ese momento, pero luego me enseñaron un video en el que intentaba calmar un poco y esto es algo que pueden parar los pilotos y no la gente o los periodistas".

Marc Márquez, Gresini Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Para mí está bien, estaba disfrutando (de estar en el podio). Entiendo que en ese momento la razón por la que mi reacción en el podio fue un poco más al revés (hacia abajo) y sólo para dar el momento a Pecco y Bastianini, que eran los pilotos locales."

Jorge Martín, del Pramac, dijo que los abucheos de los aficionados son aún más inapropiados en MotoGP, dados los riesgos que asumen los pilotos cada vez que están en pista.

"Para mí estamos dando nuestro 100%", dijo. "Nos jugamos la vida, porque podemos morir ahí fuera. Para mí debería haber un poco más de respeto y estos abucheos no tienen sentido".