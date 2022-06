Los pilotos de MotoGP critican no haber frenado la FP1 en Assen

Cargar reproductor de audio

El regreso del MotoGP a Assen comenzó con una primera sesión de entrenamientos totalmente mojada el viernes por la mañana, encabezada por Jack Miller, piloto de Ducati.

Aunque sólo hubo dos caídas en la FP1, varios pilotos se salieron de la pista al verse sorprendidos por las condiciones.

La pista mejoró en la segunda mitad de la primera práctica a medida que la lluvia amainaba y se conseguían mejoras en los tiempos por vuelta, pero muchos pilotos creen que la sesión debería haberse detenido por motivos de seguridad, ya que experimentaron aquaplaning en varios puntos de la pista.

"Imposible de conducir, esto estuvo por encima del límite para mí", dijo Miguel Oliveira, de KTM. "El inicio de la FP1 ha sido incontrolable, ni siquiera podía ver las luces traseras de los pilotos".

"Definitivamente ir solo era difícil con el aquaplaning, y conducir sin dudas que era imposible".

"Seguro que esto está por encima del límite. Al final de Moto3 estaba bastante bien, pero si bien parece que en nuestra sesión no se sentía la lluvia, había mucha agua estancada".

"Pero en ese momento, en medio de la sesión, (era) para parar y decir: 'No salgo más', (pero) también porque la segunda parte estaba mejorando, es difícil para nosotros parar".

Aleix Espargaró, de Aprilia, añadió: "Era una bandera roja 100%. Era bandera roja completa, durante al menos 15 minutos. He tenido aquaplaning en al menos cuatro partes de la pista".

"Me he detenido en el garaje porque no quería chocar. En la recta tenía aquaplaning, en las curvas 8 y 9 mucho aquaplaning, y en la parte trasera del circuito".

El piloto de Suzuki, Joan Mir, también ha señalado que, si la carrera del domingo se disputa en condiciones similares, el gran premio "será peligroso".

El líder del campeonato, Fabio Quartararo, también coincidió en que las condiciones de la pista estaban por encima del límite en la primera mitad de la FP1, y señaló que cuando otros puedan mejorar sus tiempos, el resto se verá obligado a salir a hacer lo mismo, por lo que la dirección de carrera debe intervenir.

"Esta mañana, cuando haces aquaplaning en la recta en quinta o sexta velocidad, nadie lo ve realmente", dijo Quartararo.

"Cuando me paré en el box, dije: 'Esto es realmente peligroso'. Luego, en las curvas estaba bien. Pero si alguien se estrellaba justo aquí era otra historia, pero yo no soy un comisario".

"Si es peligroso y la gente está mejorando, por supuesto que hay que ir a mejorar".

"Pero esto no es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de la dirección de carrera ver las condiciones y escuchar a los pilotos".

Miller no estaba de acuerdo con este punto de vista, afirmando que cualquiera que no se sintiera cómodo pilotando en esas condiciones debería haberse quedado en sus garajes.

"Antes de entrar en boxes, las condiciones eran bastante difíciles, había mucha agua estancada", dijo. "Hay mucho peralte en las curvas, y el agua se acumula un poco más, así que se estaba poniendo un poco más difícil".

"Todo lo demás era fantástico. El aquaplaning no se puede evitar, no se puede hacer mucho cuando ocurre. Pero el resto era bueno, el agarre es definitivamente mucho mejor de lo que solía ser por aquí en mojado".

"Creo que se puede decir eso por el número de caídas y los tiempos fueron realmente rápidos".

"Quiero decir que al final todo el mundo tiene su propio sentido común. Si quieres salir a rodar, sal a rodar. Si no, vete a sentarte en el box".

