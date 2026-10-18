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Los pilotos de MotoGP dicen que las motos de 850cc serán menos físicas y más divertidas de pilotar

Los pilotos comparten sus últimas impresiones sobre las motos de próxima generación mientras MotoGP se prepara para un importante cambio de reglamento en 2027

Rachit Thukral Gerald Dirnbeck

Publicado: 18 oct 2026, 16:05

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Los pilotos de MotoGP aseguran que las motos de nueva generación de 850cc son más ligeras y menos exigentes físicamente que los prototipos actuales de 1000cc, lo que hace que la experiencia en pista sea más disfrutable.

El desarrollo de la nueva generación de motos de MotoGP llegó a una etapa en la que los pilotos ya pueden ofrecer una evaluación más definitiva sobre cómo rendirán cuando debuten en carrera el próximo año.

Aunque el objetivo del nuevo reglamento era reducir las velocidades y hacer que la categoría sea más sostenible, las motos de 850cc también tienen características significativamente diferentes a las máquinas a las que están acostumbrados.

Esto se debe a un motor de menor cilindrada, un nuevo chasis, una menor dependencia de la aerodinámica y el cambio a neumáticos Pirelli.

Para el piloto de pruebas de KTM, Pol Espargaró, el reglamento de 2027 representa un paso en la dirección correcta, después de sentir que las motos actuales, tan cargadas de aerodinámica, someten a los pilotos a demasiado desgaste físico.

"Elegiría la 850. La moto de 1000cc es súper física. Siento que es más peligrosa porque es mucho más potente", dijo. "Estos neumáticos están hechos por Michelin para soportar este par tan alto que tienen las [motos] actuales de MotoGP.

"Para llegar al final de la carrera, incluso si el piloto está completamente loco y desatado, dando mucho gas y par a la salida de la curva, el neumático tiene que ser muy duro y la goma también tiene que ser dura porque debe durar toda la carrera.

"Así que no es que los neumáticos sean peores o peligrosos. Los neumáticos están hechos para este tipo de moto. Y este tipo de moto es realmente, realmente exigente en el aspecto de carrera.

Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Así que es realmente una moto de carreras. No creo que ningún amateur pueda subirse a esta moto con los neumáticos actuales porque el primer problema es que no sería posible poner la presión delantera y la temperatura en los neumáticos.

"Con la 850, todo cambia. La moto es mucho más fácil, más ligera y los neumáticos son mucho más blandos porque la moto permite que los neumáticos sean así. Entonces todo es mucho más fácil y, como me estoy haciendo mayor, no me arrepiento".

Takaaki Nakagami, que corrió para LCR Honda hasta 2024 antes de pasar al rol de piloto de pruebas con el fabricante japonés, señaló el cambio de Michelin a Pirelli como la mayor modificación para 2027.

Consultado sobre si las motos de 850cc le resultan más divertidas de pilotar, agregó: "Para mí, sí, me gusta más que la 1000cc.

"No [tengo que] pensar en el dispositivo de altura trasera, así que es más simple. Además, el tamaño de la aerodinámica es un poco más pequeño. Aun así, tenemos [aerodinámica], tenemos que usar todas estas partes.

"Pero la moto cabecea de una forma un poco más natural. Me gusta. La disfruto mucho".

El piloto de Honda Luca Marini cree que las nuevas motos de 850cc se parecen más a las actuales máquinas de Moto2, impulsadas por motores tricilíndricos Triumph de 765cc y con neumáticos Pirelli.

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Considera que el cambio favorecerá a Izan Guevara, Daniel Holgado, Senna Agius y David Alonso, todos ellos ascendiendo desde la categoría intermedia el próximo año.

"Creo que los chicos de Moto2 tendrán una ventaja muy grande en comparación con la transición anterior entre Moto2 y MotoGP. Así que para todos los que tuvieron esta gran oportunidad de ir directamente a MotoGP en 2027, es fantástico. Creo que es el momento perfecto para ellos", dijo Marini, que correrá para Tech3 KTM el próximo año.

"Así que creo que todos esperan mucho de ellos desde el principio porque tal vez la próxima moto de MotoGP estará mucho más cerca de la Moto2 que de la MotoGP [de hoy]".

El saliente piloto de Tech3 Maverick Viñales describió la moto de 850cc como una "máquina de Moto2 con un buen motor" después de dar sus primeras vueltas con la candidata de KTM para 2027 en Spielberg el mes pasado.

"Las motos de nueva generación son mucho más fáciles de pilotar, y físicamente también [son menos exigentes]. Di algunas vueltas y fue fácil. Hice 11 vueltas seguidas como si nada", dijo el español, que todavía se está recuperando de una lesión previa.

"La sensación con la moto es muy linda. Es como una Moto2 con un buen motor. Fue hermoso".

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