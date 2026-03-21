Los pilotos de MotoGP elogian el circuito del GP de Brasil pese a las interrupciones por lluvia

Los pilotos de MotoGP aprobaron el renovado circuito de Goiânia a pesar de que la lluvia interrumpió la actividad en la jornada inaugural del Gran Premio de Brasil.

El Autódromo Internacional Ayrton Senna alberga una carrera de gran premio por primera vez desde 1989, tras una inversión significativa para devolver MotoGP a Brasil.

La mayoría de los titulares al inicio de la semana de carrera se centraron en las fuertes lluvias en Goiânia, que dejaron partes del circuito anegadas y dejaron inhabilitado el túnel del paddock el martes.

Esto generó preocupaciones de que la pista pudiera resultar "demasiado sucia" una vez comenzara la actividad competitiva, con el riesgo de que la suciedad fuera arrastrada a la línea de carrera desde las zonas de escape.

Nuevos chubascos afectaron al circuito el viernes, retrasando el inicio de la actividad y obligando a MotoGP a reducir la sesión principal de prácticas a 60 minutos, después de haberla extendido originalmente a 75 minutos para ayudar a los pilotos a aprender el trazado.

Siguió lloviendo de forma intermitente durante el día, con pilotos como Marco Bezzecchi y Raúl Fernández sorprendidos por las condiciones y quedándose fuera de la Q2. El favorito local Diogo Moreira también estuvo entre varios pilotos que se cayeron en las primeras vueltas con neumáticos slick antes de que la lluvia impidiera cualquier mejora posterior.

Pero aunque los pilotos aún no han probado el circuito completamente seco, fueron unánimes en sus elogios, describiéndolo como agradable de pilotar.

"Me gusta la pista. No se siente como si fuera realmente pequeña", dijo el piloto de Yamaha Fabio Quartararo tras marcar el séptimo mejor tiempo por la tarde. "Por supuesto, la vuelta es corta, pero se siente mucho más grande que Sachsenring. Además, el trazado marca la diferencia.

"Desafortunadamente, no podemos aprovechar completamente todas las condiciones de la pista porque estaba irregular; era difícil. Pero creo que con pleno sol y completamente seco, es un circuito realmente divertido".

Agregó: "Es cierto que la pista se ve muy sucia, pero no se siente tanto. Seguro, la parte exterior es más resbaladiza que la línea correcta".

La lluvia trajo problemas en Goiania. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piloto de Honda Luca Marini fue uno de los tres pilotos actuales de MotoGP que probaron el circuito de Goiânia en marzo del año pasado, y cree que ha mejorado significativamente en los últimos 12 meses.

"El asfalto, incluso si es muy nuevo, todavía necesita algo de tiempo para asentarse porque tarda mucho en secarse, especialmente entre una parte del asfalto y otra", explicó.

"Pero tiene un muy buen agarre en todas las situaciones, con neumáticos slick cuando llovía, con neumáticos de lluvia, así que creo que la calidad es muy buena y MotoGP Sport [Entertainment] hizo un trabajo fantástico junto con los organizadores y el circuito para llegar aquí a un nivel muy bueno en comparación con la situación del año anterior.

"Sobre la pista, no podemos decir mucho más que esto. Veremos mañana si el clima mejora, porque creo que podemos disfrutarla, pero necesitamos rodar en condiciones estándar.

"Todo completamente mojado o completamente seco sería mejor para nosotros".

De cara al fin de semana, había dudas sobre si el circuito de 3.835 km ofrecería suficientes oportunidades de adelantamiento.

Aunque la práctica del viernes no fue el mejor indicador, el piloto de KTM Pedro Acosta confía en que el circuito pueda ofrecer una carrera llena de acción en condiciones secas.

"Si el clima es más soleado, habrá muchos lugares para adelantar", dijo.

"La pista es súper agradable para pilotar, quizá un poco corta para MotoGP, pero tenés muchas posibilidades para eso. Creo que con otro tipo de clima, más soleado, podríamos tener carreras realmente buenas.

"Ahora, quizá el pronóstico del tiempo está jugando un poco otra vez".

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piloto de Ducati Marc Márquez suele preferir circuitos con más curvas a la izquierda, especialmente mientras se recupera de una lesión en el hombro derecho que sufrió en el Gran Premio de Indonesia 2025.

Solo cinco de las 14 curvas de Goiânia son hacia la izquierda, pero el vigente campeón del mundo igualmente hizo una valoración muy positiva del circuito.

"El trazado del circuito es súper agradable y me gusta", dijo tras terminar segundo en la práctica.

"Hay que diferenciar entre un buen trazado para tu estilo de pilotaje y un trazado bonito en general. Este es un trazado bonito porque el sector 1 es fluido, pero luego están los sectores 2 y 3 que me gustan".

Fotos del GP de Brasil - Viernes

Lea también: MotoGP Aldeguer llega a un acuerdo con Ducati para correr con VR46 en 2027