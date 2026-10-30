MotoGP GP de Malasia

Los pilotos de MotoGP explotan por el asfalto “destruido” de Sepang: “Es una pista de motocross”

El retraso en los trabajos de reasfaltado ha dejado a los pilotos de MotoGP quejándose por el deterioro de la superficie de la pista en Sepang

Rachit Thukral

Publicado: 30 oct 2026, 11:23

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La mayoría de la parrilla de MotoGP ha informado de un grave deterioro del asfalto en el Circuito Internacional de Sepang antes del Gran Premio de Malasia de este fin de semana.

Varios pilotos revelaron haber sido golpeados por trozos sueltos de asfalto durante las dos primeras sesiones de entrenamientos del viernes, con al menos un piloto sufriendo pequeños hematomas como consecuencia.

Como Sepang fue sede del primer test de pretemporada del año en febrero, los pilotos pudieron comparar directamente cómo ha cambiado el asfalto en los últimos minutos, con imágenes que muestran la superficie desintegrándose en varias zonas.

Toda la pista debía ser reasfaltada este año a tiempo para la carrera de MotoGP, pero los trabajos tuvieron que retrasarse por motivos imprevistos. El estado del circuito ya había sido objeto de escrutinio durante el Gran Premio de Baréin en Malasia a principios de este mes, y es probable que los coches de Fórmula 1 hayan agravado aún más el problema.

Luca Marini, de Honda, habló espontáneamente sobre la superficie de la pista, describiendo casi todo el circuito como en mal estado.

"La condición es realmente difícil, realmente extraña", dijo. "El asfalto está completamente destruido, así que solo tenemos que encontrar una forma de sobrevivir mejor.

"Necesitaban reasfaltar y no lo hicieron. Ya era un desastre el año pasado, especialmente la curva 14 y la curva 2. Ahora cada curva es un desastre, aparte de las curvas 7 y 8".

Luca Marini, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Preguntado si le preocupaba que los escombros que salieran despedidos causaran problemas en la salida, Marini respondió: "En cualquier momento puede pasar algo. Solo tenemos que tener cuidado y sobrevivir a la condición, porque es igual para todos.

"Pero en la salida, en la primera frenada, [esperen] muchas piedras para los chicos de atrás. Así que es mejor salir adelante".

Fabio Di Giannantonio de VR46, que terminó quinto en la sesión de la tarde, sugirió medio en broma que los pilotos necesitaban usar protección para el pecho para resguardarse de los escombros que salían despedidos.

"Ahora es una pista de motocross, tenemos que usar protector de pecho. Salían muchas piedras del asfalto. Recibí muchísimas piedras cuando hice la práctica de salida detrás de un piloto", dijo.

"Nunca es bueno cuando hacen este tipo de cosas en el asfalto, cuando [las motos] raspan el asfalto al final. Para nosotros, con motos, nunca es bueno. Pero es lo que hay, así que no sé qué podemos hacer de aquí a mañana".

El vigente ganador del GP de Malasia, Alex Márquez, minimizó el alcance del deterioro en comparación con el año pasado, pero admitió que las condiciones estaban al límite en varias secciones.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Esperaba algo peor porque muchos pilotos de Fórmula 1 hablaron muy mal del asfalto. Es cierto que el año pasado nos dijeron que habría asfalto [nuevo]. No es así. Así que ojalá para el año que viene esté hecho.

"Para mí, [la superficie estaba] igual que el año pasado. Pero es cierto que tres, cuatro puntos están realmente al límite, realmente al límite de ser inmanejables e inseguros.

"Así que es lo que hay. No tendremos ninguna solución para este fin de semana. Así que no me voy a quejar. Solo intentamos adaptarnos a las cosas".

Marc Márquez, de Ducati, coincidió en gran medida con la opinión de su hermano, pero evitó describir las condiciones como peligrosas.

"No siento una gran diferencia en comparación con el test, sinceramente. Es hora de reasfaltar, como ya dijimos el año pasado, pero no está peor que en el test", dijo.

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