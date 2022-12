Cómo se preparan los pilotos de MotoGP para las 42 carreras de 2023

Cargar reproductor de audio

La demanda física para los pilotos de MotoGP ha aumentado en los últimos años de forma exponencial. Cada vez hay más carreras y las motos exigen aplicarles más fuerza para manejarlas, circunstancia que está transformando a los corredores en auténticos atletas.

Este incremento del requerimiento energético se verá drásticamente acrecentado el curso que viene, en el que confluirán dos factores disruptivos: por un lado, se afrontará el calendario más largo de la historia, formado inicialmente por 21 citas y, por el otro, se introducirá una segunda carrera, al sprint, cada fin de semana. Esas 21 ‘mini’ pruebas, que se celebrarán los sábados y cuyo número de vueltas a completar será la mitad de las convencionales, supondrán un añadido de 1.285,56 kilómetros respecto de los totales recorridos en carrera en 2022. Para compensar el esfuerzo se ha suprimido el cuarto entrenamiento libre (FP4), pero hay que tener en cuenta que el desgaste físico y mental de un ensayo es mucho menor que el de una carrera, en la que se pone toda la carne en el asador de principio a fin.

La temporada 2022 arrancó en Qatar el 6 de marzo y se cerró en Valencia ocho meses y 20 grandes premios después, una vez confirmada la baja de Finlandia. Entre Assen y Silverstone, los competidores gozaron de cinco semanas ‘libres’. La suma de la distancia de esas 20 carreras supuso un total de 2.272,60 kilómetros, que arrojó una media de 113,63 cada domingo. En 2023, en el periodo entre Portimão (26 de marzo) y Cheste (26 de noviembre), esa cifra va a verse aumentada en casi 1.300 kilómetros, circunstancia que hará subir la media en carrera de cada fin de semana, hasta los 170 kilómetros. Evidentemente, los cuerpos notarán la diferencia.

"La introducción de las carreras del sábado afectará, sobre todo, en la recuperación de los pilotos. Lo que marcará la diferencia será la capacidad de recuperación del sábado al domingo. Aunque la prueba al sprint sea de menos vueltas, el estrés muscular es muy elevado, y los nervios también juegan un papel relevante", valora Marc Rovira, entrenador personal de Pol Espargaró, en conversación con Motorsport.com.

"Para trabajarlo, aumentaremos la intensidad en los ejercicios, pero disminuyendo el tiempo de recuperación. De esta forma incrementaremos la fatiga en el trabajo. Lo que pretendemos es educar al músculo, para que se recupere más rápido. Aquí, tendrá un papel determinante el trabajo interválico, tanto de corta duración como de larga. A medida que se acerca el gran premio, bajamos la duración, pero mantenemos la intensidad. De esta forma también evitamos la posibilidad de que haya un sobre entrenamiento", añade Rovira.

"Hay muchos pilotos a quien les cuesta relajarse, así que será importante reducir al máximo el estrés antes de ir a dormir. Bien sea con meditación, ejercicios de respiración o con el método que cada uno emplee habitualmente", zanja el ahora preparador de Pol y que en el pasado había sido de Jorge Lorenzo.

Aunque el aumento de la demanda física en 2023 será evidente, el salto de calidad de la mayoría de pilotos en su preparación ha ido aumentado en los últimos tiempos.

"El cambio ha sido brutal en ese aspecto", explica Aleix Espargaró. "Ahora, prácticamente todos los pilotos somos atletas. Las motos son cada vez más físicas. Rinden 300 caballos de potencia y los estamos usando prácticamente todos, pero los brazos son los mismos que teníamos antes. No hace muchos años no lográbamos trasladar al suelo más de 200 o 225 caballos. Es imprescindible que tu nivel físico sea altísimo, dado que la igualdad es máxima. Ya no es solo que sea importante estar delgado y fuerte para poder llegar fresco a las últimas vueltas, con las pulsaciones bajas para poder pensar con claridad, sino que, en el ámbito mental, cuanto más entrenas y mejor preparado estás, más rápido vas", explica el de Aprilia, uno de los que más esmero pone en su acondicionamiento.

Además de la fuerza y el desafío mental que requiere correr en MotoGP, el cuidado del cuerpo será otro de los factores clave para evitar lesiones y/o sobrellevarlas de la mejor manera.

"Yo siempre he trabajado con los fisios de la Clínica Móvil, pero el próximo año estoy valorando contratar a un preparador personal. Con tantas carreras y sin saber muy bien cómo va a funcionar el nuevo sistema, quizá me va a venir bien trabajar con alguien fijo", apunta Maverick Viñales a quien escribe estas líneas, al respecto de los cambios que se avecinan.

El de Aprilia introduce una inquietud que parece generalizada entre los pilotos, que no saben muy bien cómo afectará a su cuerpo el desafío de afrontar dos carreras cada fin de semana.

"Este invierno será muy importante prepararse bien físicamente. Con el nuevo formato de carreras al sprint, nadie sabe muy bien a qué atenerse", admitía Marco Bezzecchi durante el último test, en Valencia. "No haré muchas vacaciones, porque creo que habrá que dar un paso adelante a nivel físico", añadía el rookie del año.

Precisamente, en 2023, el único novato será Augusto Fernández, campeón de Moto2 y nuevo piloto de GasGas. En aquella jornada de pruebas en Valencia, el mallorquín experimentó qué le espera tras promocionar a la categoría mayor.

"La MotoGP es muy exigente físicamente. Pero, más que por la potencia que tiene, porque te permite jugar mucho con el cuerpo; tienes que ir de lado a lado para girarla, tirándola hasta el suelo; tienes que moverte mucho encima de la moto", explicó tras su debut.

"Intentaré prepararme lo mejor posible, y respecto a la comida, me permitiré comer un poco más, ya que estar en MotoGP demanda una gran cantidad de energía. Con la Moto2 juegas en el límite de tener la energía justa, a cambio de pesar un poquito menos", prosigue el español, otro de los que combina distintas disciplinas en su proceso de formación. "Al margen de entrenar con otras motos, haré mucho motocross, que es lo que más fuerte te pone, y aprovecharemos bien los test de Sepang, que van a ser durísimos", explica Fernández, que este invierno tiene previsto visitar el Centro de Rendimiento de Atletas de Red Bull (APC), en Thalgau (Austria), donde tendrá acceso a nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y entrenadores personales, todos ellos especializados en el alto rendimiento, para entender qué hábitos debe introducir o modificar en su preparación.

Una exigencia física y mental que será máxima para los pilotos, pero también para los miembros de los equipos. Sobre todo, en el caso de los técnicos y mecánicos, que deberán afrontar esas 42 carreras sin que los equipos se planteen aumentar, o reforzar, la dotación de personal. "En principio, el equipo en las carreras de 2023 será el mismo que este año", apuntan desde Ducati. "No hay cambios, todo seguirá igual", coinciden desde Honda.

Diferencia kilómetros en carrera de MotoGP 2022 a 2023

Circuito Longitud Vueltas Vueltas SR* Km 2023 Km 2022 Portimao 4.59 Km 25 v. 12 v. 169,83 114,80 Termas 4.81 Km 25 v. 12 v. 177,97 120,15 Austin 5.51 Km 20 v. 10 v. 165,30 110,26 Jerez 4.42 Km 25 v. 12 v. 163,54 110,57 Le Mans 4.19 Km 27 v. 13 v. 167,60 112,99 Mugello 5,25 Km 23 v. 11 v. 178,50 120,63 Sachsenring 3,67 Km 30 v. 15 v. 165,15 110,13 Assen 4.54 Km 26 v. 13 v. 177,06 118,09 Kazajistán 4.50 Km 25 v.** 12 v. 166,50 0,0 Silverstone 5.90 Km 20 v. 10 v. 177,00 118,00 Red Bull Ring 4.32 Km 28 v. 14 v. 181,44 121,74 Barcelona 4.66 Km 24 v. 12v. 167,76 111,84 Misano 4.23 Km 27 v. 13 v. 169,20 114,10 India 5.14 Km 22 v.** 11 v. 169,62 0,0 Motegi 4,80 Km 24 v. 12 v. 172,80 115,22 Mandalika 4,31 Km 20 v. 10 v. 129,30 86,02 Phillip Island 4,45 Km 27 v. 13 v. 178,00 120,09 Tailandia 4,55 Km 26 v. 13 v. 177,45 113,85 Sepang 5.54 Km 20 v. 10 v. 166,20 110,86 Qatar 5,38 Km 22 v. 11 v. 177,54 118,36 Valencia 4,01 Km 27 v. 13 v. 160,40 108,13 Aragón 0,0 116,77 Total 3.558,16 2.272,60 Diferencia 1.285,56

*: Las vueltas de las Sprint Race no se han establecido oficialmente, pero la normativa habla de la mitad de vueltas que en la carrera normal.

**: Para los nuevos GP de Kazajistán e India, aún no se ha establecido, oficialmente, el número de vueltas en carrera.