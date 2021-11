Los pilotos de MotoGP reaccionan ante el adiós de Rossi

Después de 26 temporadas en las máximas esferas del motociclismo tras su debut en la categoría 125cc en 1996, la leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, pondrá fin a su ilustre carrera este fin de semana en Valencia, en su arranque 432.

Con nueve títulos mundiales, siete de ellos en la categoría reina, Rossi ha sumado 115 victorias en grandes premios en todas las categorías y 199 podios, al tiempo que ha sido el artífice de la fama de MotoGP.

Viñales, de Aprilia, fue compañero de Rossi en el equipo oficial Yamaha desde 2017 hasta 2020, y admite que es "duro" aceptar que el final de la carrera de Rossi ha llegado.

"Honestamente, cuando empecé a ver MotoGP era la era de Valentino", dijo cuando fue preguntado por Motorsport.com por su opinión sobre la retirada de Rossi.

"Así que crecí viéndolo como un ídolo. Sinceramente, me siento muy bien por haber compartido equipo con él, por haber luchado contra él”.

"Fue mi primer rival [en MotoGP], y esto fue muy bonito, ver a tu ídolo al lado tuyo y sobre todo que tengas que ganarle porque al final es tu primer ídolo”.

"Así que fue muy bonito. Sinceramente, disfruté mucho, aprendí mucho, tuvimos buenos recuerdos y es bastante difícil y duro decir que es el final de una era y será muy extraño - no sólo para mí, creo que para todos será difícil no ver a Valentino en la pista”.

"Es difícil de aceptar porque al final es tu rival, es alguien que te empuja un poco más y esto es bonito, es muy bonito”.

"Pero el tiempo vuela. Así que espero al final verle mucho en el paddock, que siempre es bueno, y es agradable hablar con él, y pasar algo de tiempo con él”.

"Siempre es agradable pasar tiempo con tu ídolo y también con una buena persona".

Comentando lo que aprendió de Rossi cuando fueron compañeros de equipo, Viñales añadió: "La calma que tenía”.

"Yo era muy explosivo y él era muy tranquilo. Así que aprendí a estar tranquilo y a hablar un poco más en la pista".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

El actual compañero de equipo de Rossi en el Petronas SRT, Andrea Dovizioso, destacó la importancia que tuvo Rossi para él como inspiración en sus años de formación, y dice que fue "maravilloso" ver cómo se desarrollaba su carrera.

"Es una persona muy especial y es bonito verle ganar muchos títulos, crear muchas situaciones", dijo Dovizioso.

"Siempre he estudiado mucho de Valentino, lo que a veces me ha hecho perderme porque cuando sigues a una persona con tanto talento, si intentas copiarle no te funciona como a él”.

"Tienes que encontrar tu camino. Pero en cualquier caso, ha sido maravilloso ver toda su carrera”.

"Tengo la suerte de vivir este momento del campeonato del mundo, y creo que ha traído muchos aficionados a este deporte y podemos ser afortunados por ello".

El nuevo campeón del mundo, Fabio Quartararo, que sustituyó a Rossi en la escudería oficial Yamaha este año, cree que los que decían que el italiano debía retirarse por la caída de sus resultados ahora "quieren que se quede".

"La verdad es que es difícil de ver porque mucha gente dice que con los resultados que está teniendo debe retirarse", añadió Quartararo.

"Pero creo que todo ese tipo de gente, ahora que se va, quiere que se quede”.

"Para ser sincero, es triste porque es la leyenda de su deporte. Realmente aportó algo especial y es el que realmente me inspiró cuando era un niño, viéndole y viendo sus celebraciones, cómo ganaba, la personalidad que tenía”.

"Así que Vale es mi ídolo y el de muchos de nosotros. Creo que todo el mundo tiene que felicitarle por la gran trayectoria que ha conseguido".

La carrera de Francesco Bagnaia, de Ducati, ha sido ayudada masivamente por Rossi gracias a la VR46 Riders' Academy de este último, y dice que ha tenido "la suerte de formar parte de su vida".

"He tenido la suerte de estar en MotoGP cuando él todavía corría, y también estoy contento de haber ganado mi primera carrera con él en la pista para darle las gracias también por su duro trabajo, por el duro trabajo de la academia", ha dicho Bagnaia.

"También he tenido la suerte de formar parte de su vida con todos los días que hemos pasado juntos, y hemos entrenado juntos”.

"He tenido este tipo de suerte, y es un día duro sin duda. Estoy seguro de que toda la gente nunca olvidará lo que Vale hizo por todo el campeonato".