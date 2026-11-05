MotoGP GP de Qatar

Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana

No hubo señales de resistencia por parte de los pilotos el jueves en Losail, con Pecco Bagnaia y Pedro Acosta adoptando una postura amistosa con los organizadores

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 5 nov 2026, 18:25

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Tras sus llegadas a última hora a Doha, los principales pilotos de MotoGP han adoptado un tono conciliador sobre el muy debatido Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

Dado el conflicto en curso en la región, la mayoría de los pilotos eran reacios a viajar al evento, lo que estuvo a punto de provocar un enfrentamiento con MGPSEG, propietarios del campeonato. El retiro de Yamaha del evento y el hecho de que los pilotos adoptaran una postura de volar a última hora generaron una situación incierta al comenzar el jueves.

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Pero con los pilotos ya en el terreno y cumpliendo con sus compromisos con los medios, están optando por mostrarse positivos ante la situación, al menos en lo que respecta a sus declaraciones ante la prensa.

Aunque la mayoría de los pilotos no hicieron referencia en absoluto a las inusuales circunstancias que rodean la carrera, tanto Pedro Acosta como Francesco Bagnaia ofrecieron frases perfectas para hacer el borrón y cuenta nueva con los organizadores.

"Es verdad que estaba un poco preocupado", dijo el piloto oficial de Ducati, Bagnaia. "No puedo ocultar lo que sentía sobre venir aquí.

"Pero decidí confiar plenamente en Dorna [MGPSEG], los organizadores, la IRTA y el gobierno. Creo que todos están trabajando por nuestra seguridad. Nos han proporcionado casi todo lo que hemos pedido.

"Necesitamos trabajar juntos. Es mejor trabajar juntos. Creo que es lo correcto".

El italiano añadió que el paddock se sentía tal como esperaba y que ya no tenía miedo ahora que se encontraba en la nación del Golfo.

"Esperaba que el ambiente en el paddock fuera como el normal. Siento que no tenemos por qué temer un bombardeo aquí. El único temor que podemos tener es que cierren el aeropuerto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto del equipo de fábrica de KTM, Acosta, adoptó una postura muy similar a la de su homólogo de Ducati.

"Si ellos [los organizadores] decidieron en su momento venir [aquí], entiendo que fue porque todo estaba bajo control", dijo en su comparecencia en español.

"La llegada aquí ha sido normal", añadió en su entrevista en inglés. "Todo se veía bastante normal.

"Entiendo que si empiezas a leer todos los medios, tal vez te puedas asustar bastante de todo. Pero, al final, tenemos que hacer lo que dicen nuestros contratos.

"Y también tenemos que ser profesionales con el campeonato, con el equipo y con la marca".

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