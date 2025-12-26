22 carreras de MotoGP son "demasiadas para el cuerpo", siente Di Giannantonio

Fabio di Giannantonio considera que el calendario actual de MotoGP está llevando a los pilotos al límite, destacando el desgaste físico que supone la ampliación del campeonato.

La temporada 2025 de MotoGP contó con un récord de 22 grandes premios, impulsado por la incorporación de un nuevo circuito en Hungría y el regreso de las carreras en la República Checa y Argentina.

Con las carreras sprint convertidas en una constante en cada fin de semana desde 2023, los pilotos disputaron un total de 44 carreras a lo largo de esta temporada, un aumento significativo para un campeonato que anteriormente tenía menos de 20 pruebas al año.

La consagración temprana de Marc Márquez como campeón en Japón, seguida de su caída en Indonesia, también restó impulso al campeonato, que terminó con un final relativamente discreto.

Al repasar 2025, Di Giannantonio cree que el calendario de MotoGP se ha vuelto demasiado exigente para los pilotos, dejándoles poco tiempo para centrarse en el entrenamiento y en mantener su nivel físico.

"Demasiadas [carreras]. Demasiados días de viaje, demasiadas para el cuerpo. 44 carreras, son demasiadas", dijo el piloto de VR46 en Valencia.

"Cero entrenamiento. Entrenas mucho en un mes, digamos en enero, y luego simplemente intentas mantener tu forma lo mejor posible durante la temporada. Es completamente normal que tu condición física baje un poco.

"Pero es para lo que nos pagan, así que tenemos que hacerlo".

El piloto del LCR Johann Zarco coincidió con la opinión de di Giannantonio, y añadió que los pilotos también deben mantenerse concentrados para el test de Valencia que se celebra inmediatamente después de la última carrera de la temporada.

"Podemos sentir que el peso de las 22 carreras está ahí. El cuerpo tiene dificultades", dijo. "Necesitaremos un poco más de descanso [en invierno] para volver con mejor energía.

"Así que quizá llegamos al fin de semana con el 70% u 80% de la energía, no con el 100%.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Pero sabemos que cuando damos el último empujón el domingo [en Valencia], luego tienes que estar concentrado el martes, porque necesitas hacerlo bien ese día.

"Si no tienes suficiente energía el martes, se vuelve peligroso, porque siempre necesitas sentirte bien y estar bien mentalmente para subirte a la moto".

El excompañero de equipo de di Giannantonio, Marco Bezzecchi, admitió que el calendario de 22 carreras de MotoGP es exigente, pero considera que los resultados también juegan un papel clave en cómo los pilotos perciben el calendario.

Bezzecchi disfrutó de un sólido final de temporada 2025, ganando los dos últimos grandes premios en Portimao y Valencia con la mejorada Aprilia RS-GP.

"Depende mucho del estado de ánimo, porque si te va bien, disfrutas y sientes que las carreras pasan súper rápido", dijo. "En mi caso, por ejemplo, después de Jerez, tengo que decir que el tiempo volaba.

"Es difícil tener 22 carreras con la moto, 44 con las sprints. Así que físicamente es duro, mentalmente también.

"Pero si eres capaz de construir una buena relación con tu equipo y te sientes bien en las carreras, entonces estamos haciendo lo que amamos, así que está bien".

Gran parte de la expansión de MotoGP se ha centrado en nuevos mercados en Asia, con Dorna siguiendo la misma estrategia que la F1 para hacer crecer el campeonato.

Francesco Bagnaia, de Ducati, dijo que da la bienvenida al impulso de MotoGP por explorar nuevos escenarios fuera de Europa, pero admitió que le habría gustado que la temporada 2025 terminara antes.

"Estamos preparados para todo y creo que es justo tener un calendario así", dijo. "Estamos disfrutando pilotar y, sinceramente, hacer más carreras fuera de Europa es bonito y lo pasamos bien allí.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Steve Wobser / Getty Images

"En mi situación, sinceramente, es más duro, pero es lo que hay, y está bien que sea así. El año pasado necesité una carrera más (para tener más chances de campeonato), esta temporada quizá cinco menos. Pero es lo que hay".

La estrella de KTM Pedro Acosta tampoco tuvo mayores problemas con el calendario ampliado de 2025, aunque reconoció que las lesiones ahora tienen consecuencias mayores para los pilotos.

"Creo que es un buen número", dijo. "Pasamos mucho tiempo con el equipo. Y es bueno [tener más carreras], incluso en los malos momentos, para mantener una continuidad.

"Es cierto que es bastante duro para los pilotos que se lesionan. Normalmente, en el pasado, perdías una o dos carreras, y ahora podrías perder quizá cuatro seguidas si tu lesión no es muy grave.

"Como dijo Marco, depende del estado de ánimo en el que estés. El único aspecto negativo es si te lesionas".