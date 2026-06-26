Lo que los pilotos podían y no podían decir tras la primera prueba de MotoGP con motos de 850 cc

Los pilotos de MotoGP dieron algunas pistas sobre cómo podría ser el campeonato en 2027 tras probar por primera vez el lunes las nuevas motos de 850 cc y la nueva gama de neumáticos lisos de Pirelli.

Un día después del GP de la República Checa, Pirelli organizó una prueba privada en Brno para recabar opiniones de los pilotos de competición antes de su incorporación a MotoGP el año que viene. Todo el trabajo de desarrollo se llevó a cabo con prototipos de 850 cc, en los que participaron los cinco fabricantes.

Esto significó, fundamentalmente, que casi la mitad de la parrilla actual pudo probar por primera vez las motos y el paquete de neumáticos de 2027, lo que les da una ventaja de cara al próximo gran cambio de normativa de MotoGP.

La prueba se celebró a puerta cerrada a petición de Michelin, que sigue siendo el único proveedor de neumáticos del campeonato hasta el final de la temporada actual. Además, los fabricantes prohibieron a sus pilotos hacer comentarios públicos sobre las nuevas motos de 850 cc y, en concreto, sobre los neumáticos Pirelli.

No obstante, sí se les permitió expresar sus opiniones generales sobre el cambio de normativa, lo que ha permitido conocer algunas pistas sobre la dirección que tomará MotoGP el año que viene.

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Con motores de menor cilindrada, restricciones aerodinámicas y la prohibición total de los dispositivos de altura de suspensión, los prototipos de próxima generación serán más lentos que las actuales máquinas de 1000 cc, al menos al inicio de la temporada 2027.

Además, las propias motos se comportarán de forma diferente en pista, y los pilotos tendrán que pasar por una curva de aprendizaje pronunciada para adaptarse a las nuevas máquinas.

Joan Mir, que realizó pruebas para Honda a pesar de su inminente fichaje por Gresini Ducati el año que viene, ofreció quizás la visión más clara del nuevo paquete.

«Como podéis imaginar, no podemos decir mucho, pero la moto es divertida», afirmó en Assen. «La velocidad en las curvas también es mayor, aunque la velocidad [máxima] es, obviamente, menor. Hay mucho margen de mejora en un nuevo proyecto, así que es fantástico».

Cuando se le preguntó si era más divertido pilotar sin los dispositivos de altura de suspensión, Mir añadió:

«Con la 1000 cc, no utilizamos el dispositivo en todas las curvas. Sabemos cómo funciona nuestra moto sin él.

«Pero fue divertido; normalmente la sesión de pruebas del lunes es divertida. Sin presión, vas allí y no hay ningún problema.

«Lo cierto es que el estilo es muy diferente; es muy diferente».

Toprak Razgatlioglu, de Pramac, observó varias similitudes con una especificación diferente de los neumáticos Pirelli con los que compitió en el Campeonato del Mundo de Superbikes hasta el año pasado.

«Con el trasero, seguimos teniendo un agarre increíble», afirmó. «Tenemos que mejorar algo en el neumático trasero, pero aun así tenemos un agarre increíble.

Pero, sobre todo, con el neumático delantero, tengo la misma sensación que en Superbikes.

«La potencia es menor, porque después de los 1000 cc, la 850 se nota muy lenta. Pero, ya sabes, las normas son las normas, tenemos que adaptarnos a esto.

«Al salir de la curva, cuando metes tercera o cuarta… esta es muy difícil.

«Vale, sigue siendo una moto rápida, pero después de las 1000 cc, se nota un poco diferente. Esta es rara. Al principio, pensaba que teníamos algún problema en la recta. Después, me di cuenta de que todo el mundo está en la misma [situación]».

Marc Márquez, Ducati Team, Giorgio Barbier Foto: Pirelli

Aunque las motos en sí serán nuevas, el mayor cambio al que tendrán que acostumbrarse los pilotos es el paso de los neumáticos Michelin a los de Pirelli. Los pilotos son conscientes del reto al que se enfrentarán con el nuevo proveedor de neumáticos, y cualquier dato que recopilen antes de que comience la temporada 2027 les resultará de gran utilidad.

Algunos pilotos que cambian de fabricante durante el invierno —y que, por lo tanto, no podrán correr en Brno— están presionando ahora para que se les permita probar los neumáticos Pirelli en la prueba de Spielberg utilizando versiones adaptadas de sus motos actuales.

La última vez que MotoGP tuvo un nuevo proveedor de neumáticos fue en 2016, cuando Michelin se incorporó y tomó el relevo de Bridgestone.

«Los otros neumáticos [los Pirelli] funcionan de manera diferente», afirmó Mir. «Es algo completamente opuesto, así que todo es bastante nuevo.

«Tendremos que adaptarnos; el año que viene habrá sorpresas en cuanto a los pilotos, porque es algo completamente diferente.

«Con el otro neumático, parece que la moto tiene más movimiento. Ahora hay un enorme margen de mejora; no sabemos cómo será el año que viene.

«Pero la vuelta que di con la moto me gustó».

Cuando se le preguntó si la moto exigía menos esfuerzo físico, añadió: «¿Menos esfuerzo físico? Probablemente sí. Pero si es más ligera, también se gana un poco de velocidad, así que…»

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, disfrutó de su primer día con la Aprilia de nueva generación tras perderse el GP de la República Checa por una sanción, pero no dio más detalles sobre su experiencia.

«Ha sido un buen día, creo que uno de los mejores que he pasado sobre la moto, sobre todo por las emociones del día anterior», afirmó.

«La moto tiene muy buena pinta. Por supuesto, es muy pronto para afirmarlo y, desde la fábrica, aún tienen que trabajar mucho.

«Pero también para mí, como piloto, adaptarme va a ser muy difícil, y será un factor clave.

«El circuito estaba bien. Por supuesto, es difícil dar una opinión clara porque, desde 2022, cuando debuté en MotoGP, hasta ahora, la moto siempre ha sido prácticamente la misma. La misma potencia con los dispositivos y todo lo demás. Así que solo 60 vueltas no pueden sustituir a cinco años. Pero la primera impresión no ha estado nada mal».

Cuando se le preguntó si era más divertido sin los dispositivos de altura de conducción, Bezzecchi bromeó: «Estás hablando con un tipo al que le encanta su moto. Me gusta mucho y disfruto de la forma de pilotar la moto actual de MotoGP. Pero creo que será muy divertido. Al fin y al cabo, las motos son geniales».

Otra categoría

Pedro Acosta, de KTM, afirmó que las motos de 850 cc le parecieron tan diferentes que tuvo la sensación de estar pilotando casi en una categoría distinta.

«Creo que será muy interesante para nosotros e incluso para los aficionados», afirmó. «Es cierto que parece otra categoría, comparado con la potencia que tienen nuestros motores en este momento. Pero la primera impresión fue bastante buena».

Marc Márquez, de Ducati, que tendrá a Acosta como compañero de equipo en el equipo oficial el año que viene, no dio muchos detalles al respecto.

«Una primera impresión es siempre una primera impresión. Hay que tener en cuenta todo.

Hay muchas cosas, mucho trabajo para los equipos, mucho trabajo con las novedades que tendremos en el campeonato. Pero el punto de partida no ha estado mal».