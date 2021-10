Pilotos se quejan del asfalto de Austin y pider cambiarlo para 2022

Sin excepción, la totalidad de los pilotos de la clase reina terminaron muy contrariados con la gran cantidad de baches que presenta el asfalto del Circuit of the Américas, en Austin, escenario este fin de semana de un gran premio que no se celebraba desde abril de 2019.

“Creo que hablo en nombre de todos los pilotos cuando digo que si volvemos el año que viene y no han reasfaltado. No podremos correr aquí. Pero, claro, eso cuesta dinero. Parece que cada tres años hay que reasfaltar. Veremos qué conclusiones salen de la Comisión de Seguridad”, señaló el campeón del mundo, Joan Mir, al final de la primera jornada de entrenamientos.

“Ha sido un día muy difícil, no me esperaba tener tantos problemas de estabilidad, no voy bien sobre los baches, la prioridad es encontrar una solución, la pista está en muy malas condiciones y hay que encontrar una solución a este tema”, añadió el piloto de Suzuki.

“Es una situación delicada, 20 vueltas con estos baches y las primeras en grupo puede ser muy difícil”, dijo el mallorquín.

Este mismo viernes por la noche, en Austin, los pilotos celebrarán, como es habitual, la Comisión de Seguridad, en la que se discutirán la situación y buscarán soluciones.

“En la Comisión de Seguridad hablaremos y sobre todo veré qué dicen los demás pilotos. En función de lo que digan buscaremos soluciones para este año y, sobre todo, para el próximo”, apuntó el de Suzuki, que señaló los puntos más críticos para el pilotaje por los baches: “La curva 2 muchísimo, antes de entrar en la 3 también, y en la 5 hay un bache enorme. Yo diría en todo el segundo sector y en parte del primero es donde hay más baches. Nunca en mi vida he rodado en unas condiciones así”, concluyó.

Pol Espargaró no terminó, tampoco, nada contento. El de Honda señaló, además, que los promotores estaban advertidos de que se podía dar esta situación.

“Lo que más me enfada es que tuvimos una comisión de seguridad aquí en la que expusimos el problema: el subsuelo del trazado se mueve y genera unas olas debajo del asfalto que lo rompe, por lo que está agrietado por todas partes”, explicó Pol.

“Nos quejamos hace dos años y nos aseguraron que iban a reasfaltarlo, pero ya avisamos que las zonas que estaban bien entonces iban a empeorar con el paso del tiempo, y efectivamente así ha sido. Donde el asfalto es antiguo la pista está peor y esto es lo que se podría haber evitado de haber afrontado una remodelación integral”, añadió el de Granollers.

“Me sabe mal ser crítico. Todos tenemos muchas ganas de correr aquí, competir fuera de Europa y también por los fans americanos, que lo viven muy intensamente, pero este circuito no está al nivel de un campeonato del mundo, no está al nivel para correr con las MotoGP. Tengo el cuello destrozado. Esto no son motos de calle, no tenemos suspensiones para absorber estos baches”, apuntó Pol.

Piden no correr el domingo

Aleix Espargaró, el hermano de Pol, fue igualmente crítico y duro, e incluso planteó que “si los pilotos decidimos someter a votación correr o no correr este domingo la carrera, yo votaré que no se corra”, algo a lo que Pol dijo que “podría unirme”.

“Hace muchos años que nos quejamos de este circuito y no lo han reasfaltado.Los baches son muy, muy peligrosos. Las motos en 2015 eran mucho peores que ahora, han pasado seis años y el tiempo de Márquez después de todo este tiempo es dos segundos más lento. La pista es muy peligrosa y para mí demasiado peligrosa para correr aquí el domingo”, ahondo el corredor de Aprilia.

Marc Márquez, que fue el más rápido al final de la jornada, no se mostró tan crítico como la mayoría, pero admitió que el trazado tiene un problema.

“Este es un circuito que me gusta, pero la condición del asfalto está un poco al límite. No es que haya baches, es que el asfalto se mueve. La recta de atrás está reasfaltada, y eso, al menos, te permite relajarte un poco”, señaló el de Honda, que lideró los dos entrenamientos, en mojado y en seco.

“El estándar de los circuitos del Mundial es muy alto. Pero recuerdo que, por ejemplo en Laguna Seca, en 2013, también había muchos baches. Y lo mismo en Indianápolis. Yo encuentro más peligrosos los muros cerca que los baches, pero está claro que todos preferimos asfaltos lisos”, añadió Marc.

“El problema es que no creo que sean baches que vengan del asfalto, sino que el suelo se mueve”, apuntó el seis veces ganador en Austin (2013-2018).

Alex Rins, precisamente el último y único piloto a parte de Marc, en ganar en este circuito mantuvo la misma línea critica.

“Me encanta venir aquí, el ambiente y la gente, pero el circuito está empezando a ser peligroso. Están en todas las curvas. Ya esperábamos algunos baches, pero estos son muy peligrosos. Al llegar a la curva 10 las dos ruedas están en el aire. Al final de carrera, cuando caiga el agarre de las gomas, veremos cómo lo hacemos. Habrá que hacer algo para el año que viene”.

Ante la posibilidad apuntada por Aleix de que los pilotos sometan a votación correr o no este domingo, Rins mostró sus reservas.

“No sé qué decir, porque es complicado ponernos todos de acuerdo, pero hay que encontrar una solución. Ha empeorado mucho el trazado. Nadie se hace una idea de lo que supone pilotar aquí”, señaló el de Suzuki.

Jorge Martín no había corrido nunca antes con una MotoGP en este circuito, pero se mantenía en la misma línea que sus compañeros.

"Siento que hay un par de sitios donde es peligroso. Es una pista fantástica y super divertida, pero hay dos puntos donde te encuentras los baches de improviso inclinado, en la curva 2 y la 10, y puede ser muy peligroso", explicó el de Ducati.

El madrileño, pese a ser uno de los jóvenes debutantes en la clase reina, tenía previsto acudir este viernes a la Comisión de Seguridad para ver el sentir general.

“Yo soy de escuchar a las bocas sagradas, pero si me piden mi opinión la doy, y si no estoy de acuerdo con algo, también lo digo. Pero vamos a decir todos lo mismo, da igual que lo diga yo o lo diga Aleix”, dijo un nombre al azar.