El veredicto de los pilotos de MotoGP al estrenar la nueva parrilla en Sachsenring

Los pilotos de MotoGP han dicho que la nueva disposición de la parrilla introducida en la carrera sprint de hoy en Sachsenring ha hecho lo que se pretendía: reducir el riesgo de accidentes.

La primera salida bajo las nuevas normas fue notablemente ordenada, aunque igualmente carente de dramatismo. Con más espacio entre las posiciones y las filas de la parrilla, las diferencias entre las posiciones de salida y el orden de carrera en la primera vuelta fueron mínimas.

La carrera monótona que siguió puede atribuirse en parte a la falta de oportunidades en la salida, pero se puede argumentar que la naturaleza estrecha del circuito de Sachsenring exageró el efecto de la nueva configuración de la parrilla.

En cualquier caso, los pilotos pudieron mantener la perspectiva en sus comentarios, recordando que el cambio se introdujo exclusivamente por motivos de seguridad. El ajuste de la parrilla llega tras los recientes incidentes al inicio en Barcelona y en Balaton Park.

"Probablemente es mejor para la seguridad, [pero] es peor para adelantar", dijo el piloto de Tech3 KTM Enea Bastianini. "Fue difícil adelantar a [cualquier] piloto.

"Pero viendo lo que ha ocurrido en el pasado, es mejor estar mucho más seguros."

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

El piloto oficial de KTM Brad Binder, conocido por sus salidas agresivas en las carreras, bromeó diciendo que el cambio no le favorecía, pero aun así le dio su aprobación.

"¡Es terrible para mí porque no puedo adelantar a tanta gente!", dijo el sudafricano. "Aunque hagas una buena salida, pasas [a] una fila, no a dos. Para la seguridad es la idea correcta, sin duda. Para el espectáculo, ya veremos."

El campeón del mundo de 2024 Jorge Martín se mostró en gran medida indiferente al cambio, pero coincidió en que las señales eran buenas en cuanto al aspecto de la seguridad.

"Sinceramente, no sentí nada", dijo. "Supongo que tenemos más espacio para pensar y reaccionar si ocurre algo, así que eso es bueno. Sí, no pasó nada en la primera curva, así que quizá sea algo positivo."

El compañero de equipo de Binder, Pedro Acosta, fue inequívoco en su apoyo a la nueva parrilla. "Definitivamente es lo primero que hemos hecho en materia de seguridad que es [realmente] más seguro", dijo. "Llegas a la primera curva y solo tienes a un tipo a tu lado, o quizá dos, pero no cinco alrededor. Creo que [es] un buen comienzo."

Información adicional de Oriol Puigdemont

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