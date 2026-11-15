Blog

MotoGP GP de Qatar

La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes

La lista de lesionados en MotoGP no deja de crecer: las bajas más recientes en Qatar no son una casualidad, sino una clara señal de advertencia - Por qué algo tiene que cambiar

Richard Asher Juliane Ziegengeist

Publicado: 15 nov 2026, 17:16

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

¿También le aparecen últimamente constantemente en sus feeds de noticias mensajes sobre pilotos de MotoGP lesionados? No es cosa del algoritmo. De hecho, las bajas de este tipo se están acumulando últimamente a un ritmo alarmante.

El pasado fin de semana en Qatar ya solo había 18 motos en la parrilla, después de que Yamaha cancelara su participación debido al conflicto en la región. Aun así, otros tres pilotos tuvieron que abandonar por motivos de salud. Medido sobre una parrilla ya reducida, eso equivale al 17 por ciento.

La MotoGP difícilmente podría haber comunicado las bajas de forma más dosificada. El primero fue Francesco Bagnaia el sábado, para quien el fin de semana terminó antes de tiempo tras su caída en el sprint. El domingo, Luca Marini, afectado por problemas de salud, se retiró entre el warm-up y el Gran Premio. Y finalmente Diogo Moreira también tuvo que abandonar la carrera antes de tiempo.

Por momentos, el sábado por la noche incluso parecía que un Maverick Vinales visiblemente frustrado también podía tirar la toalla. Sin embargo, la sospecha de que se trataba simplemente de una de sus reacciones dramáticas no se confirmó. Al día siguiente, el piloto de Tech3-KTM volvió a estar en la parrilla.

Así, durante todo el fin de semana hubo que abrirse paso entre una auténtica avalancha de comunicados sobre lesiones para siquiera enterarse de lo que pasaba en la pista. Una lástima, en realidad, porque los pocos pilotos que estaban presentes ofrecieron con sus actuaciones suficiente material deportivo de conversación.

Y eso que ya antes de Qatar había toda una serie de problemas de salud y las correspondientes historias. Especialmente curioso es el caso de Iker Lecuona.

Pasó de la Ducati de Fermin Aldeguer al otro lado del box de Gresini y allí tomó la moto de Alex Marquez. El trasfondo: Aldeguer acababa de regresar de su tercera ausencia por lesión de este año, mientras que Alex iniciaba al mismo tiempo su segunda pausa por lesión.

¿Confundido? Es comprensible. Como se diría en el cricket: todo esto ya tiene algo de liga de pueblo. Una mirada a toda la temporada deja la situación aún más clara: menos de la mitad de todos los pilotos inscritos originalmente para la temporada ha conseguido hasta ahora tomar la salida en cada uno de los 19 Grandes Premios.

Cada uno de los tres primeros clasificados del campeonato se ha perdido al menos una carrera dominical. Incluso si descontamos a Fabio Quartararo, Alex Rins y Jack Miller, que se saltaron Qatar no por lesión, quedan apenas nueve de 22 pilotos que estuvieron disponibles para competir en cada Gran Premio.

Casi grotesca es ya también la situación con los pilotos sustitutos. Incluso los candidatos habituales como Aleix Espargaro o Takaaki Nakagami han tenido últimamente que lidiar con sus propias lesiones. Otros, como Cal Crutchlow, Lorenzo Savadori o Michele Pirro, ya tienen una cierta edad, tienen dificultades para alcanzar un nivel competitivo, o ambas cosas.

Aún más preocupante es una evolución que hemos podido observar en Honda en las últimas semanas. Porque la lista de lesionados de la MotoGP hace tiempo que ya no consiste solo en fracturas óseas por accidentes. Agotamiento, visión borrosa y mareos son síntomas claramente más alarmantes.

Precisamente esas molestias se están comunicando ahora desde el equipo oficial de Honda. Tanto Joan Mir como Luca Marini tuvieron que parar por ello en Qatar. Y no se trataba de problemas puntuales: ambos llevan ya algún tiempo luchando contra ellos.

No quiero hacer conjeturas sobre qué está ocurriendo exactamente con Marini y Mir. Sin embargo, espero que especialistas cualificados investiguen todas las posibles causas y, si procede, activen las señales de alarma necesarias.

Por qué no es una casualidad

Una cosa debe quedar clara: los acontecimientos en Qatar forman parte de una tendencia más amplia. Ya se viene perfilando desde el inicio de esta temporada de MotoGP. Por eso apenas sorprende que ahora, al final de una doble cita y de un posterior triplete, hayamos llegado a este punto.

El calendario de carreras, ya de por sí exigente, trajo consigo largos viajes en avión, calor tropical, polvo del desierto y vientos helados del océano Austral. Incluso un joven mochilero curtido acabaría agotado por ello en algún momento.

Los pilotos han hablado una y otra vez de las cargas de este triplete, aunque cada vez con más resignación. Lecuona explicó tras Qatar que estaba "al límite". Vinales pasó en una semana del optimismo en Sepang a la desesperación total en Losail. Incluso Marc Marquez dice que está "completamente agotado".

Y la carga probablemente habría sido aún mayor si el tiempo en Phillip Island no les hubiera regalado ya a los pilotos el domingo de carrera como "día de descanso".

Cuando en el tercero de tres fines de semana de carreras consecutivos el 17 por ciento de la parrilla causa baja por lesión, no es casualidad. Y eso sin contar siquiera a Alex Marquez y Mir, que ya se retiraron de antemano y fueron sustituidos en consecuencia por Lecuona y Jake Dixon.

¿Qué habría pasado si el calendario hubiera permitido a Marini y Moreira, en lugar de Qatar, un fin de semana libre de carreras? Es bastante probable que así la MotoGP se hubiera ahorrado algunos comunicados de lesiones.

La caída de Bagnaia podría haber ocurrido en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero Pedro Acosta estableció una relación interesante entre accidentes y ausencias por lesión. Señaló que Aldeguer, cuya grave mala valoración al frenar provocó la caída de Bagnaia, se había perdido antes dos carreras.

"En la primera semana tras el regreso no es fácil en MotoGP", explicó el piloto de KTM en referencia a Aldeguer. "Primero hay que volver a acostumbrarse a la aerodinámica y a cómo se comporta la moto. A veces todo se siente un poco antinatural. Por eso cualquiera puede cometer un error".

Si Acosta tiene razón, la pausa por lesión de un piloto puede contribuir a que otro piloto se lesione cuando aquel regresa a la competición.

No ignorar las señales de alarma

Por supuesto, se podría argumentar que estas cosas simplemente ocurren hacia el final de una temporada larga. Al fin y al cabo, el año está casi terminado y el año que viene los pilotos pueden volver a empezar de cero. Pero esa visión se queda corta.

Al margen de que el parón invernal de por sí es muy corto y se ve interrumpido por test en enero y febrero, hay un punto decisivo: para los pilotos, precisamente, no todo vuelve a empezar de cero. La mayoría de las lesiones necesitan meses, a veces incluso años, para curarse por completo.

"En forma" es un concepto relativo en MotoGP. Incluso cuando los pilotos vuelven a competir, a menudo siguen arrastrando las secuelas de viejas lesiones. Y estas pueden volver a convertirse en un problema en cualquier momento, véase Marc Marquez.

Su lesión original en el brazo derecho se remonta a un accidente en el año 2020. Precisamente ese antiguo punto débil volvió a hacerse notar cuando se cayó el año pasado en Indonesia, cinco años después. Con el comienzo de una nueva temporada, el cuerpo no puede simplemente reiniciarse de cero.

Moreira también ofreció en Qatar otro ejemplo de este problema. Cuando el domingo entró en boxes y abandonó la carrera, el motivo fueron dolores en el codo. Estos proceden de una caída en Moto2 a mediados de 2025. Precisamente al final de un triplete hacia el final de la temporada, las molestias volvieron.

El mensaje es bastante claro: si se somete a los pilotos a demasiada carga, las lesiones antiguas pueden volver a causar problemas en cualquier momento. Y mientras la MotoGP no tenga previsto incorporar cada temporada al plantel a un gran número de jóvenes pilotos completamente ilesos, hay que asumir que una gran parte de la parrilla al inicio de un año es más propensa a lesionarse que el año anterior.

Ignorar este hecho no lo hace menos real. Incluso si la MotoGP considerara que un cambio constante de pilotos beneficia al espectáculo, no puede confiar en una reserva ilimitada de sustitutos. Ya hemos visto que ese grupo tiene sus límites.

En Qatar, la situación habría sido incluso más difícil si el Mundial de Superbike no hubiera terminado ya. Es la fuente más importante de pilotos sustitutos. Pero también sus pilotos tienen compromisos durante su propia temporada.

Tampoco recurrir a corto plazo al paddock de Moto2 es una solución fiable. Al menos no bajo las condiciones actuales, en las que Moto2 corre el mismo fin de semana y los equipos persiguen sus propios objetivos deportivos. El problema es, por tanto, evidente. Cerrar los ojos ante él no cambiará nada.

¿Qué tiene que cambiar?

Para empezar, habría que preguntarse si realmente fue una decisión inteligente abolir por completo las participaciones wildcard para la próxima temporada de MotoGP. Si la situación sigue evolucionando así, podrían ser bienvenidos antes de lo que se piensa pilotos adicionales para completar la parrilla de la categoría reina.

La solución de fondo no es nada que los pilotos no hayan reclamado ya innumerables veces: menos tiempo en la pista, en particular una reducción del número de carreras sprint. Los tripletes deben ser tabú por principio. Y si para ello hay que eliminar dos o tres carreras del calendario, pues que así sea. De verdad que no es física nuclear.

Por supuesto, tampoco eso garantizaría parrillas completamente sanas. Lesiones y bajas ya existían mucho antes de la introducción de las carreras sprint y de los calendarios actuales con 22 Grandes Premios. Aunque entonces los estándares de seguridad también eran claramente peores que hoy.

Aun así, esos cambios reducirían el riesgo general. Al mismo tiempo, beneficiarían la salud de los pilotos y, en última instancia, también al campeonato.

Sin embargo, si los responsables de la serie siguen actuando según el lema de "más es más" e inflan cada vez más el calendario de MotoGP de forma similar a la Fórmula 1, mientras simplemente ignoran la resistencia física de los pilotos, tarde o temprano eso se les volverá en contra.

Quizá temen que cambios fundamentales puedan traducirse en pérdidas de ingresos. Pero ¿cuánto le costará a la MotoGP cuando en algún momento no queden pilotos que siquiera puedan seguir corriendo?

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Richard Asher





Entrenar, comer, dormir y repetir: el plan de Márquez para ganar el título en Portugal



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



6 d



Entrenar, comer, dormir y repetir: el plan de Márquez para ganar el título en Portugal





MotoGP en vivo: La carrera del GP de Qatar - Comentarios y actualizaciones



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



7 d



MotoGP en vivo: La carrera del GP de Qatar - Comentarios y actualizaciones





La parrilla del Gran Premio de Qatar se reduce a 16 tras la retirada de Luca Marini



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



7 d



La parrilla del Gran Premio de Qatar se reduce a 16 tras la retirada de Luca Marini

Más de

Marc Márquez





Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"





Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP



MotoGP



MotoGP 3 d



Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP





Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 d



Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"

Últimas noticias





La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



15 min



La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes





Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 h



Pramac cree que Yamaha no ganará de inmediato con las 850cc, pero podrá cerrar la brecha en 2027





El reglamento 2026 devuelve a Hamilton confianza y velocidad en Ferrari



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 4 h



El reglamento 2026 devuelve a Hamilton confianza y velocidad en Ferrari





Istanbul quiere asegurar su lugar en el calendario de F1 más allá de 2031 y así mejora el circuito



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 4 h



Istanbul quiere asegurar su lugar en el calendario de F1 más allá de 2031 y así mejora el circuito

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete