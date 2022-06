Pol Espargaró aceptaría cambiar a LCR-Honda en 2023

Cargar reproductor de audio

El piloto español está inmerso en una auténtica espiral de rumores sobre su futuro, acentuados por la decisión de Honda de no dejarle probar el material nuevo que era para Marc Márquez y que ha terminado en la moto de Takaaki Nakagami, una situación incómoda para Pol Espargaró, como él mismo reconoció el jueves.

En esta atmósfera de rumores que rodea ahora mismo al corredor, la concentración para poder pilotar no parece una misión sencilla.

"Sin duda no ayuda todo este ambiente, pero forma parte de este negocio, es a lo que nos tenemos que enfrentar cada dos años cuando debes renovar tu contrato. Algunas veces tienes la sartén por el mango y otros en los que tienes que sufrir para buscar moto", explicó Pol.

"De momento estoy bastante tranquilo, aquí en Honda me siento a gusto y me tratan bien, hay alguna opción de seguir. También en otros sitios, te soy sincero, no hemos estado de brazos cruzados y tengo otras opciones que son muy interesantes, quizá mejores económicamente que la de Honda, aunque al final del día, a mi edad, lo que yo quiero no es dinero, sino estar tranquilo, contento y logrando resultado".

"De momento los resultados no llegan y la moto no funciona como nos gustaría. Barajaremos en las próximas semanas las opciones que tenemos y decidiremos muy pronto", aseguró.

Una de las opciones fuera de Honda que más están sonando es volver a KTM, en el equipo Tech3.

"Hay distintas opciones y una de ellas es esta, pero ahora todo son rumores y hay otros pilotos con opciones. Hay que ver cómo se va cerrando todo, es una partida de ajedrez y tenemos que esperar a que los reyes muevan para luego las demás fichas colocarnos".

Cuando Pol dice "seguir en Honda", se entiende que es en el equipo oficial, le preguntó Motorsport.com al de Granollers.

"Bueno, seguir en Honda, en la estructura de Honda. Es cierto que en el equipo oficial te sientes mucho más querido, pero estamos viendo que es más oficial ahora mismo Nakagami que yo, está probando piezas que yo no tengo. El equipo de Lucio (LCR) es un equipo muy válido, con mecánicos muy buenos y experimentados, las motos son iguales que las oficiales y no me preocuparía terminar allí, no es un problema. Veremos", cerró el de Granollers.