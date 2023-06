Pol Espargaró: "Me miraba al espejo y no me reconocía"

El corredor de GasGas se cayó el viernes del Gran Premio de Portugal, en un accidente de los considerados ‘feos’, por inesperado y porque el revolcón le llevó a dar varias volteretas que terminaron con el piloto contra unas barreras de neumáticos que deberían haber estado protegidas con defensas de aire.

Tres meses y siete grandes premios después, Pol Espargaró se dejó ver por el paddock del circuito de Assen, donde el viernes se reencontró con todo su grupo de trabajo y el sábado atendió a los periodistas para repasar el calvario sufrido.

Ya en su peso habitual tras haber perdido más de ocho kilos al no poder comer, el menor de los hermanos de Granollers espera poder volver a subirse a su moto en Silverstone, en el primer fin de semana de agosto, cuando el Mundial vuelva a la acción después de las vacaciones de verano.

Espargaró declaró que su primera intención era reaparecer hace tres semanas, en Italia. Sin embargo, el resultado de una última prueba radiológica desaconsejó que se alistara en ninguna de las tres citas consecutivas (Mugello, Sachsenring y Assen) de que consta el triplete.

En una comparecencia de lo más emotiva, el #44 hizo un repaso cronológico de cómo fue evolucionando su estado físico y, con él, también el anímico.

"En el hospital, tenía tantas fracturas que no sabía de dónde me venía el dolor. Eso provocó que la situación derivara en estos tres meses. Me fracturé tres vértebras; dos sanaron bien y rápido, pero la otra fue más lenta. En dos semanas estará bien", se arrancó Espargaró, que desveló haberse pasado días en vela por el dolor, "llorando toda la noche".

Al margen de la avería en la espalda, que tuvo consecuencias en terminaciones nerviosas de la zona, el piloto de GasGas subrayó lo difícil que se le hizo no poder comer, al tener la boca cosida.

"Lo peor fueron las cuatro semanas sin comer, con la boca cerrada. Perdí dos kilos por semana. Me miraba al espejo y no me reconocía", puntualizó el español, que no tuvo reparos en explicar que llegó a plantearse dejar de correr. "Claro que pensé en rendirme. Con este tipo de lesiones tan importantes, te planteas cosas. Tengo a mi mujer y a mis dos hijas, y sin ellas me habría sido imposible superarlo. Me habría pegado un tiro", dijo.

"Pero esto forma parte de nuestro deporte, y lo único que sé yo es ir en moto", prosiguió el catalán, "eternamente agradecido" al grupo Pierer Mobility, por el apoyo recibido. "Nunca me hubiera imaginado que me apoyarían tanto como lo han hecho. Incluso me mandaron un simulador que han estado desarrollando, a casa, para poder entrenarme con mis datos y en el circuito que yo deseara", aseveró Espargaró.

Sobre su futuro, ‘Polyccio’ está del todo decidido a cumplir el año y medio que todavía figura en su contrato con GasGas, dado que aún cree tener velocidad para demostrar que me merezco ese sitio, "y para devolver todo el amor que me han demostrado". Sobre la posibilidad de que la promoción de Pedro Acosta pueda derivar en una situación en la que tres candidatos (él, Augusto Fernández y Acosta) se jueguen esas dos plazas, el chico se desentiende: "Ese es su problema [de GasGas], no el mío".

Las fotos del accidente en Portimao

Ambulancia helicoptero 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing y Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing tras la caída 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Pol Espargaró, caída del Tech3 GASGAS Factory Racing 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing moto accidentada 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images