Aleix Espargaró: "Pol tuvo mucha suerte y lo que pasó fue inaceptable"

Pol Espargaró fue el protagonista de un gravísimo accidente el pasado viernes en el segundo entrenamiento libre del MotoGP en Portimao, cuando salió despedido de la KTM del equipo Tech3 GASGAS cuando se dirigía a la curva 10 a derechas.

El español aterrizó de manera brusca antes de atravesar violentamente la escapatoria de grava y golpear la barrera que había en el borde de la pista. El saldo fue una contusión pulmonar, una fractura de mandíbula y una vértebra dorsal fracturada.

Su hermano Aleix Espargaró fue preguntado este jueves en la previa del Gran Premio de Argentina sobre la situación de su hermano.

"Pol está mejorando. Obviamente tuvo un gran accidente. Hablé mucho con los doctores, hablé mucho con él durante estos días. Mi punto de vista es que tuvo mucha suerte, mucha suerte. Porque no pueden imaginar el impacto que tuvo en la cabeza, incluso con uno de los mejores cascos del paddock, no se pueden imaginar cómo estaba su cabeza", graficó.

"Así que tuvo mucha suerte porque la grava no estaba bien para nada. Después de cuatro años pidiendo por la grava, algo finalmente sucedió. Al final del día tuvo suerte. Espero que Pol pueda volver pronto a correr con nosotros después de un gran accidente", agregó.

Al ser consultado si creía que lo ocurrido con Pol cambiará algo en MotoGP, Aleix espera que así sea, ya que insistió en la suerte que tuvo su hermano.

"No está en mis manos, pero espero que sí. Hemos sido muy afortunados, insisto. Ese accidente pudo haber sido mucho peor para Pol. La velocidad que ganó en la grava y el impacto que tuvo, fue una locura".

"Se rompió la mandíbula por completo, desde la boca hasta el oído. No podía escuchar nada porque la mandíbula estaba empujando el oído. Imaginen el impacto que tuvo. Esto es inaceptable. Un piloto no puede golpear el muro, esto es totalmente inaceptable. Creo que aprenderemos de esto", indicó.

En cuanto a sus expectativas para el fin de semana, el piloto de Aprilia se siente con ganas de acelerar en el circuito de Termas de Río Hondo, donde el año pasado alcanzó su primera victoria en el Mundial de MotoGP.

"Estoy relajado, intentaré disfrutar lo máximo posible, y no por mi victoria del año pasado, sino porque siempre disfruto conducir en este circuito. Con Suzuki hice una pole position, cada vez que vengo aquí me la paso bien, eso es lo que me da más felicidad. Porque cuando te diviertes con la moto es la mejor sensación del mundo. Luego puedes ganar o terminar quinto, pero si te diviertes, siempre es genial", dijo.

Por último, Espargaró no quiso referirse a la apelación que realizó Honda por el cambio realizado en la sanción a Marc Márquez tras el accidente que ocasionó en Portimao.

"Ni lo sé, ni me interesa, ni me preocupa", respondió sobre qué podría suceder con el caso. "Dije lo que pensaba (el domingo pasado). Hizo lo que hizo. Sus declaraciones son muy buenas, dice que comete un error, pide disculpas y acepta la sanción. A partir de aquí, no hay más que opinar", cerró.