Pol Espargaró: "No veo a Honda muy preocupados"

Cargar reproductor de audio

Al español, que espera poder hacer oficial su regreso a KTM en las próximas tres semanas, muy probablemente durante el Gran Premio de Austria de MotoGP, seguramente se le hará larga la segunda parte de la temporada.

Tras un invierno remarcable y una primera carrera de lo más esperanzadora, en la que peleó por ganar y terminó en el podio, tanto él como el resto de corredores de Honda entraron en una dinámica de caída libre que ha impedido que ninguno de ellos vuelva a subir al cajón. Hay un hecho muy significativo: a pesar de haberse perdido seis carreras, Marc Márquez, 14º en la tabla general de puntos, es el primero de los pilotos del constructor de Tokio, con 15 margen sobre Takaaki Nakagami, que es el segundo (16º).

Por galones, la ausencia del chico de Cervera (Lleida) debería haberle otorgado a su compañero de equipo el papel de punta lanza del desarrollo de la RC213V. Sin embargo, su telegrafiado fichaje por KTM hizo que Honda centrara todo ese proceso en Nakagami -Alex Márquez, que correrá con una Ducati de Gresini el curso que viene, lleva la misma moto desde la primera cita, en Qatar-.

En Silverstone, este fin de semana, Espargaró no encontró en ningún momento unas sensaciones que le permitieran ser optimista. El sábado no pasó de la primera criba de la cronometrada; en las primeras vueltas de la carrera, ya el domingo, rodó en los últimos puestos del pelotón, hasta que poco a poco fue superando rivales y cruzó la meta el 14º, a dos décimas de Nakagami y a 13,9 segundos de Pecco Bagnaia, el ganador.

Terminada la prueba, Pol Espargaró se mostró más frustrado por la falta de reacción que está demostrando Honda a pesar de su delicada situación –figura la última en la clasificación reservada a los constructores–, que por el resultado de este último evento.

"Lo que me molesta es que Honda no se pronuncia, que no hay reacción. No veo que Honda esté muy preocupada. No sé qué interpretar. Lo peor es que un fabricante como este no muestre su músculo", concedió Espargaró, en declaraciones a Motorsport.com.

"Hace cinco años parecía impensable que las marcas japonesas se desharían poco a poco, y que las italianas volarían. Era algo que no se podía prever", añadía el catalán, muy sorprendido, para mal, de la poca cintura y escasa capacidad de adaptación a la nueva coyuntura de la compañía más exitosa de la historia del campeonato.

"El problema es que no tengo ni idea de qué piensa Honda; no sé si lo que está pasando aquí llega a Japón. A simple vista no lo parece porque no estamos recibiendo el material que necesitamos para mejorar la moto", concluyó el de HRC.