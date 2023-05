Pol Espargaró revela cuándo espera volver al MotoGP

Pol Espargaró sigue recuperándose del grave accidente que sufrió en el Gran Premio de Portugal que abrió la temporada 2023 del Mundial de MotoGP. El piloto de GasGas se fue al suelo en los segundos entrenamientos libres, en la curva 10 del circuito de Portimao, un punto muy peligroso por la ausencia de defensas de aire y por el tamaño de la grava de las escapatorias, más cercanas a las piedras que a la gravilla de otros circuitos.

El incidente fue tan duro que Espargaró acabó con una de las lesiones más graves de su carrera deportiva, incluyendo múltiples fracturas en la mandíbula y en la espalda, además de ver afectados algunos nervios y de sufrir una contusión pulmonar.

El español llegó a estar en la UCI, y tras salir de ella tuvo que recuperar la movilidad en la boca y a la hora de andar, además de recuperar fuerza en algunos músculos, como él mismo dijo cuando reapareció en redes sociales unos días después de lo ocurrido.

Ha pasado casi un mes y medio desde aquello. Pol Espargaró ha seguido ejercitándose y, aunque ha estado fuera de las carreras de MotoGP en este tiempo tal y como se esperaba, lo cierto es que ya está pensando en una fecha para volver al Mundial. Así lo confirmó el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Francia en el Circuito Bugatti de Le Mans.

En el programa 'Paddock Abierto by Aprilia' de DAZN, el catalán confirmó cuándo quiere volver. “Subirme a una moto es mi medicina cada día, es por lo que lucho cada día. Quiero volver en alguna de las tres carreras que quedan antes del parón de verano”, dijo.

Además, también habló del accidente, que reconoció como su culpa: "Fue un golpe de esos que no quieres repetir. Fue mi culpa, salía justo de boxes y me pilló muy desprevenido, en un momento que no me lo esperaba. Teníamos problemas de temperatura en el neumático trasero y no lo previne suficiente. El principal culpable fui yo, pero se agradece ver que hay reacciones”, añadió Espargaró.

“Lo he pasado muy mal, he perdido nueve kilos y toda la masa corporal que eso conlleva. Además de todas las fracturas, el principal problema que he tenido es neuronal. Me generaban muchísimos dolores y apenas dormía dos o tres horas cada día. Ahora está más controlado”, dijo para finalizar.