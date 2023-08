Pol Espargaró pensó en abandonar en su regreso en Silverstone

Pol Espargaró volvía de su lesión este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. Tras estar fuera de los circuitos desde la primera cita del calendario, el piloto de Granollers afrontaba con ganas la prueba de Silverstone, aunque era consciente de las dificultades que podía conllevar, tras tanto tiempo sin rodaje competitivo. Pero lo cierto es que ha superado la prueba con nota.

Tras ser 16º en la carrera al sprint del sábado, en su debut con ese formato, el piloto del Tech3 salió a la manga larga de este domingo con la incógnita de cuánto podría aguantar físicamente. Tanto fue así que, durante la misma, pensó seriamente en abandonar, ya que "se le hizo larga", como él mismo reconoció. Pero acabó resistiendo para salvar una más que meritoria duodécima posición.

Y es que Pol Espargaró se vio beneficiado por la llegada de la lluvia al trazado inglés para la segunda mitad de la carrera. Varios pilotos, como Iker Lecuona, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio, aprovecharon para cambiar de moto, lo que aprovechó Espargaró para mantenerse en pista y ganar posiciones que le llevaron a asentarse en la zona de puntos.

Así lo explicó el catalán en palabras a DAZN: "La carrera entera ha sido imposible, se me ha hecho muy larga. Se me ha pasado por la cabeza parar, porque estaba sufriendo bastante físicamente. No estoy bien, evidentemente, y necesito una progresión un poquito más lenta. Pero bueno, he visto que algunos pilotos entraban para cambiar neumáticos, estaba rozando los puntos y he dicho 'bueno, no es el momento de parar'. Así que más o menos lo he entendido, he seguido y he podido conseguir algún punto más".

Por otra parte, Espargaró también tuvo un recuerdo obligado a su hermano Aleix, que con una fantástica actuación ganó la carrera por delante de Pecco Bagnaia. Pol elogió no solo a su hermano, sino también a Aprilia y a su trabajo.

"Están compitiendo muy bien. Este año está siendo muy rápido, pero quizás por las caídas que no tuvo el año pasado está siendo un poquito más irregular, pero tanto él como Aprilia están trabajando muy bien. Los resultados no vienen por casualidad. Es fruto del talento, del esfuerzo y del sacrificio, y estoy muy contento por él", finalizó.