Pol Espargaró se retira del Gran Premio de los Países Bajos

Cargar reproductor de audio

Pol Espargaró pone el pie en el suelo y no seguirá adelante con el Gran Premio de los Países Bajos. El piloto explicó el viernes, al final de la primera jornada, que sentía un dolor insoportable debido "a una fuerte contractura. No tengo nada roto pero debo forzar otras partes del cuerpo para poder pilotar y eso me está generando otras lesiones y un dolor intenso. No puedo respirar cuando estoy encima de la moto", dijo.

"Voy a seguir con la recuperación y tomando antiinflamatorios, a ver si el sábado por la mañana he mejorado un poco y puedo salir a pista", algo que no ha sucedido.

En una nota oficial, Repsol Honda explicó la decisión de no seguir con el gran premio.

"Desde que sufrió su caída en los entrenamientos libres 1 del GP de Alemania, Pol Espargaró se ha esforzado al máximo para recuperarse y estar en forma para correr en Assen. Tras los entrenamientos libres 2 del viernes, Espargaró seguía con intensos dolores y molestias. En consecuencia, se siente incapaz de correr con una moto de MotoGP y junto con el equipo Repsol Honda ha optado por no participar en la carrera", explica Honda.

"El equipo Repsol Honda espera dar la bienvenida a un Pol Espargaró en plena forma en Silverstone después de las vacaciones de verano. Stefan Bradl seguirá disputando el GP de Holanda con el Repsol Honda Team", en referencia al sustituto de Marc Márquez.

Con esta mala noticia, el equipo oficial HRC volverá a tomar parte en una gran premio de la clase reina sin ninguno de sus pilotos oficiales, como ya pasó en la cita de Valencia del pasado año, la última de la temporada.

Además de Bradl, Honda participará en la carrera de este domingo con Alex Márquez y Takaaki Nakagami con el equipo LCR y el objetivo de sumar puntos, para dejar atrás el Gran Premio de Alemania, donde el fabricante nipón se quedó sin puntuar por primera vez en 40 años en la clase reina.