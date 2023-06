Pol Espargaró tampoco estará en el GP de Italia finalmente

Pol Espargaró sufrió una escalofriante caída en el segundo entrenamiento de la temporada, el viernes del Gran Premio de Portugal, que le mantiene de baja desde entonces. El piloto de GasGas anunció que "si los médicos me dan el OK, el objetivo es reaparecer en Mugello", durante el Gran Premio de Italia de MotoGP que se celebra este fin de semana. Sin embargo, los médicos que tratan al corredor de Granollers le han aconsejado que espere un poco más y Pol no podrá reaparecer en Italia, como era su ilusión.

"Tenía muchas ganas de volver a subirme a la moto pero, como dije desde el principio, la decisión final la tomarían por mí los médicos y me pidieron que esperara unos días más", explica Espargaró por medio de un comunicado de su equipo.

"Mi plan original era volver para una de estas tres próximas carreras antes de las vacaciones de verano y esa sigue siendo la idea", añade en referencia a los tres eventos consecutivos que llegan ahora, Mugello, Sachsenring y Assen.

"Lo más importante es estar preparado físicamente, y este aplazamiento significa que tengo unos días más para seguir trabajando en casa y llegar en la mejor forma posible y lo antes posible. Me siento muy bien y estoy muy motivado. Espero ver al equipo y a todo el mundo, y seguro que a los aficionados, tan pronto como pueda", zanja el catalán.

Desde el accidente de Portugal, Espargaró se ha perdido los fines de semana de Argentina, América, España y Francia, que sumados al de Italia este fin de semana, son ya cinco, una larga ausencia para el piloto español que ahora espera reaparecer la próxima semana en Alemania.

Como en las últimas carreras, el debutante en Augusto Fernández, estará acompañado en Italia por Jonas Folger en el garaje de GasGas Tech3. El alemán ya sustituyó a Pol en EE.UU., España y Francia y hará su cuarta aparición en Mugello.

Pol Espargaró sufrió un gravísimo accidente en el P2 del viernes del GP de Portugal Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images