Pol: Espargaró se ilusiona con el ritmo de KTM en Jerez

Pol Espargaró acabó con el quinto mejor crono de la jornada (1:37.442), conseguido en el FP1, que fue el entrenamiento más rápido del día.

“Es la primera vez que tenemos ritmo de carrera para pelear por algo grande sin importar qué marca sea a la que nos enfrentemos. No tenemos nada que perder, lo arriesgaré todo para lograr el gran resultado”, exclamó el corredor de Granollers.

Las KTM volvieron a brillar en este arranque de Gran Premio, con tres motos entre los seis primeros y Brad Binder, tercero.

Durante el FP2, Pol sufrió una caída cuando tuvo que esquivar a Johann Zarco y tirarse al suelo en la escapatoria para no estrellarse contra el muro.

“Tuve dos momentos con Zarco. Uno por la mañana y otro por la tarde. Por la mañana me arruinó la vuelta a propósito, porque iba lento, se giró y me vio venir, pero no quiso apartarse. Por la tarde fue culpa mía, que me fui largo y, además, él no estaba en la línea de carrera. Podría haber estado en otro sitio, pero fue culpa mía”, mantuvo la calma el catalán.

“Hay que aprovechar las bajas de los que no están bien. Podría ser que lográsemos el podio en seco, pero ahora es hablar por hablar”, frena.

“Tenemos el ritmo de carrera de los que ganaron el domingo. Pero habrá que ver cómo salimos, cómo salen las Ducati y si puedo adelantarles en las primeras vueltas”, fue la valoración.

“La moto ha mejorado mucho, con cosas que llevamos probando desde el año pasado. El chasis nuevo, por ejemplo, es un poco más rígido y hace que la moto se mueva menos. También puede ser que las nuevas gomas nos ayuden un poco más [que el año pasado]”, cerró el #44.