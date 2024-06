Pol Espargaró, al volver a MotoGP: "Esto no es sano"

Pol Espargaró volvió este viernes a los circuitos por primera vez tras su "paso al costado" en 2023, que está suponiendo, de momento, su retirada como piloto a tiempo completo de MotoGP. El piloto español ha dejado a un lado sus labores de comentarista en televisión con DAZN para disputar el Gran Premio de Italia como wildcard, y lo cierto es que tuvo una jornada de inicio muy ajetreada.

El catalán describió el día como muy "estresante", sobre todo por el tiempo que hace que no disputaba un gran premio, desde el pasado mes de noviembre en Valencia. Así, acabó con el 18º mejor tiempo de la Práctica con su RC-16 de KTM, un tiempo de 1:46.078 que se quedó a poco más de un segundo del mejor de Pecco Bagnaia, a 280 milésimas de Jack Miller, que fue 17º, y por delante de Augusto Fernández, penúltimo en casi 1:47.

Al término de los entrenamientos, Espargaró destacó las bondades de la moto, pero también la dureza de realizar un wildcard en sus actuales condiciones y frente a una parrilla tan competitiva: "La moto va bien. Fue uno de los días más estresantes de mi carrera", empezó. "Después de estar tanto tiempo sin rodar, meterme con estas bestias, pues es fuerte. Pero el tiempo no es malo, estoy contento".

El barcelonés echó en falta algo más de preparación, tanto que no está seguro de querer repetir en 2025, por el momento: "Esta mañana sentí que me faltaba un test. Si el año que viene corro aquí, lo necesitaré. En el primer ensayo me vi en alguna situación peligrosa. Yo nunca he tenido acidez, y hoy no me la quito de encima; eso significa que el cuerpo no está demasiado de acuerdo. No sé si quiero volver el año que viene. Estos nervios y ansiedad son grandes; te das cuenta de que no es sano. Cuando estás fuera un tiempo y vuelves, te das cuenta de que MotoGP es una locura".

Así, 'Polyccio' echó en falta el 'feeling' con varios aspectos, como con los neumáticos: "No tengo las sensaciones, sobre todo porque llevo mucho tiempo sin usar la goma blanda, porque en pretemporada no la usé".

Además, el #44 confirmó que su KTM es distinta a la del resto de pilotos de la casa de Mattighofen, ya que quieren hacer desarrollo con ella en el marco del actual sistema de concesiones de la categoría reina: "Seguiremos usando esta moto, con tantos elementos nuevos. La moto es distinta a las demás, porque estamos desarrollándola".

"Estar a un segundo del primero después de tanto tiempo sin rodar, significa que la moto va bien", confesó un Pol que, a pesar de todo, se encuentra mejor que en 2023, cuando le afectó su grave lesión de Portimao: "Me encuentro mucho mejor que el año pasado. Pero me falta mucha velocidad", finalizó.